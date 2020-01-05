Отдых на Алтае: 5 вариантов

Отдых может быть разным: активным, оздоровительным или наполненным релаксом. Предлагаем вам 5 мест, где можно отдохнуть так, как хочется именно вам.

Отдых с пользой для здоровья – это отдых в санатории. Например, в санатории премиум-класса «Россия» на курорте Белокуриха. Размещение в номерах 3 и 4 звезды, питание в ресторане, широкий спектр лечебных процедур и множество развлечений сделают ваш отдых особенным. К тому же, санаторий предлагает ряд интересных бонусов:

На 15% больше лечения по санаторно-курортным путевкам;

Снижение цены на 10% для гостей пенсионного возраста;

Безлимитный бассейн;

Бесплатный горнолыжный подъемник.

Цена от 3300 рублей за человека в день с четырехразовым питанием.

Если Вам не нужно лечение, то в Белокуриху поехать все равно стоит: набраться сил, зарядиться энергией гор, провести время с близкими, расслабиться и получить незабываемые впечатления!

Разместившись в новом отеле «На камушках», вы получите уединение и тишину, ведь расположен отель в удалении от центра курорта, на берегу реки. При этом здесь рукой подать до горнолыжного склона «Катунь» и кресельного подъемника на гору Церковка. Отель предлагает проживание в уютных номерах в скандинавском стиле и сытные завтраки, включенные в стоимость. Гости отеля «На камушках» совершенно бесплатно могут пользоваться подъемником на горнолыжной трассе санатория «Россия».

Цена от 3000 рублей за номер с завтраком.

Второй вариант отдыха без лечения – в отеле, расположенном в самом центре курорта. Бизнес-отель «Россия» находится в 500 метрах от санаторно-курортного комплекса «Россия». В шаговой доступности от отеля - боулинг, бильярдный клуб, SPA-центр, ледовый каток, горнолыжный склон, беговая лыжная трасса, бассейн с термальным комплексом. В отеле есть собственный ресторан авторской и европейской кухни. Завтраки уже входят в проживание. Специальное предложение для гостей отеля – бесплатный горнолыжный подъемник весь сезон!

Цена от 4000 рублей за номер с завтраком.

Любите эко-отдых подальше от цивилизации, но при этом цените комфорт? И для вас есть подходящий вариант! Таежная заимка «Лесная сказка» расположена в 9 километрах от курорта. Здесь можно разместиться в деревенских домиках с печью, уютных коттеджах или комфортабельных отелях. Горы, лес, горная речка, два озера, ледовый каток, прогулочная лыжня, горнолыжная трасса – бесплатно для гостей заимки, русские бани на дровах, уютный ресторан, аромат жареного на живом огне мяса… А еще здесь можно покататься на бубликах! Идеальный отдых в идеальном месте.

Цена от 1100 рублей за домик с завтраком.

Если вы хотите и уединения, и возможности в любой момент оказаться в центре курортной жизни, туристическая база «Белокуриха» - то, что вам нужно! Здесь вас ждет комфортное размещение, красивейшие виды с самой вершины горы, тишина и близость всех курортных развлечений одновременно. Турбаза находится в шаговой доступности от верхней площадки одной из самых популярных горнолыжных трасс курорта!

Цена от 1500 рублей за номер с завтраком.

Отдых на Алтае – такой разный и увлекательный, остается только правильно выбрать свое место!

АО «Санаторий «Россия», ОГРН 1022200534784, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 34, тел.: 8-800-250-3770

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01004910 от «30» марта 2018 г. выдана Министерством здравоохранения Алтайского края

Фото: АО «Санаторий «Россия»

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