Красноярску выделят деньги на достройку проблемных домов на Грунтовой

Наблюдательный совет Фонда защиты прав обманутых дольщиков принял решение достроить проблемные дома компании «Сибстройинвест». Многоэтажки находятся по ул. Грунтовой, 28 А в Красноярске. Об этом говорится на сайте Фонда.

Совет решил достроить 31 дом в десяти регионах страны. На завершение строительства потребуется 5,9 млрд рублей, после сдачи объектов в эксплуатацию ключи от квартир получат более 4,4 тысячи дольщиков.

Напомним, два дома по ул. Грунтовой, 28А начали строить в 2005 году. Застройщика 17-этажек — компанию «Красноярец плюс» - в 2009 году признали банкротом. Тогда дома вызвался достроить «СибСтройИнвест». В 2017 году компанию также обанкротили, а деньги дольщиков (120 млн рублей) направили на строительство ТЦ и покупку автомобиля Lexus LX 570. В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования денег инвесторов.

Дома еще одной красноярской компании-банкрота - СК «Реставрация» - решили не достраивать. Дольщикам начали выплачивать компенсации.