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Красноярску выделят деньги на достройку проблемных домов на Грунтовой

Главная Общество
Красноярск
12:40 27 Декабря 2019
общество, красноярск, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Наблюдательный совет Фонда защиты прав обманутых дольщиков принял решение достроить проблемные дома компании «Сибстройинвест». Многоэтажки находятся по ул. Грунтовой, 28 А в Красноярске. Об этом говорится на сайте Фонда. 

Совет решил достроить 31 дом в десяти регионах страны. На завершение строительства потребуется 5,9 млрд рублей, после сдачи объектов в эксплуатацию ключи от квартир получат более 4,4 тысячи дольщиков.

Напомним, два дома по ул. Грунтовой, 28А начали строить в 2005 году. Застройщика 17-этажек — компанию «Красноярец плюс» - в 2009 году признали банкротом. Тогда дома вызвался достроить «СибСтройИнвест». В 2017 году компанию также обанкротили, а деньги дольщиков (120 млн рублей) направили на строительство ТЦ и покупку автомобиля Lexus LX 570.  В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования денег инвесторов. 

Дома еще одной красноярской компании-банкрота - СК «Реставрация» - решили не достраивать. Дольщикам начали выплачивать компенсации. 

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