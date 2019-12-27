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В Красноярск пришли морозы

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Красноярск
11:45 27 Декабря 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск и северные районы края сковали сильные зимние морозы. Так, в пятницу, 27 декабря, температура воздуха в центральных районах опустится до -35°C. В северных точках региона похолодает до -38°C, сообщили синоптики Среднесибирского УГМС. 

По данным портала Giemeteo.ru, морозная погода продержится в Красноярске всю субботу. Столбики термометров опустятся до -33...-35°C. Вечером возможен небольшой снег. Это связано это с миграцией атлантических антициклонов. 

Уже в воскресенье, 29 декабря, холод начнет отступать - метеорологи прогнозируют до -29°C ночью и до -18°C днем. Ближе к Новому году температура будет повышаться. Уже 30 декабря столики термометров покажут -9°C. 

В ночь с 31 декабря на 1 января, по предварительному прогнозу синоптиков, ожидается комфортная погода - до -10°C. 

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