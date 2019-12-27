В Красноярск пришли морозы

Красноярск и северные районы края сковали сильные зимние морозы. Так, в пятницу, 27 декабря, температура воздуха в центральных районах опустится до -35°C. В северных точках региона похолодает до -38°C, сообщили синоптики Среднесибирского УГМС.

По данным портала Giemeteo.ru, морозная погода продержится в Красноярске всю субботу. Столбики термометров опустятся до -33...-35°C. Вечером возможен небольшой снег. Это связано это с миграцией атлантических антициклонов.

Уже в воскресенье, 29 декабря, холод начнет отступать - метеорологи прогнозируют до -29°C ночью и до -18°C днем. Ближе к Новому году температура будет повышаться. Уже 30 декабря столики термометров покажут -9°C.

В ночь с 31 декабря на 1 января, по предварительному прогнозу синоптиков, ожидается комфортная погода - до -10°C.