Инфляция в Красноярском крае замедлилась до 4%

В ноябре инфляция в Красноярском крае снизилась до 4% и опустилась до среднесибирских показателей. Еще в октябре уровень инфляции в регионе составлял 4,4%, сообщили в красноярском отделении Банка России.

«Инфляцию в крае замедлили такие факторы, как расширение предложения мясной продукции, хороший урожай овощей, удешевление кредитов, укрепление рубля, а также сдержанный потребительский спрос», - пришли к выводу эксперты.

В частности, в регионе стали менее стремительно расти цены на продовольственные товары. В ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года заметно подешевело мясо птицы - это связано с увеличением поставок. Дешевле красноярцам обходится колбаса, мясные полуфабрикаты и консервы. Производители также снизили цены на свинину.

В Красноярском крае замедлился рост цен на печенье, хлеб, свеклу, морковь и картофель. Тем не менее, в регионе заметно подорожала рыба и другие морепродукты, кроме красной икры. Дороже стало покупать молочные продукты, пояснили в Банке России.

В ноябре текущего года в регионе не стали увеличивать стоимость услуг ЖКХ, что также положительно сказалось на уровне инфляции. Этот показатель также сдерживали пониженные процентные ставки на кредиты.

«Дешевле, чем год назад, в ноябре продавали телефоны, теле- и радиотовары, мелкую бытовую технику в условиях насыщенности рынка импортными товарами и укрепления рубля», - отмечают эксперты.

Добавим, что годовая инфляция в России в прошлом месяце снизилась до 3,5%.