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Сотрудники «Славнефть-Красноярскнефтегаз» исполнили новогодние желания маленьких соседей

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Красноярск
09:37 27 Декабря 2019
праздник, поселок, новый год, нефть, дети
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Стать волшебниками просто! – так решили работники нефтедобывающего предприятия «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Накануне Нового года  они узнали, о каких подарках мечтают маленькие жители эвенкийского посёлка Куюмба, именем которого и названо Куюмбинское месторождение из-за непосредственной близости посёлка от производственного участка.   

Сотрудники «Славнефть-Красноярскнефтегаз» исполнили новогодние желания маленьких соседей

Сегодня в Куююмбе проживают 39 ребят в возрасте от года до 17 лет. Все они поделились с нефтяниками своими заветными желаниями. Малыши просили у Деда Мороза игрушки, снегокаты, велосипеды, мячи. Ребятам постарше, как и их ровесникам во всем мире, нужны смартфоны, компьютеры, игровые приставки. Каждый ребёнок получил то, о чём мечтал. Объявленная на предприятии новогодняя акция получила настолько широкий отклик, что собранных средств хватило не только на желаемые подарки, но и на игрушки, учебные пособия, развивающие игры для куюмбинской начальной школы и детского сада.

Сотрудники «Славнефть-Красноярскнефтегаз» исполнили новогодние желания маленьких соседей

Нефтяники сами доставили подарки в посёлок и даже приняли участие в новогоднем утреннике. В роли главного новогоднего волшебника Деда Мороза выступил первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Альберт Шафиков.

Сотрудники «Славнефть-Красноярскнефтегаз» исполнили новогодние желания маленьких соседей

На прощание ребята подарили гостям сделанную собственными руками картину, символизирующую дружбу между нефтяниками и жителями посёлка. Этот  подарок займет почётное место в офисе предприятия.

Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
По материалам «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

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