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От красноярского Биг-Бена запустили световые лучи

Главная Общество
Красноярск
09:55 27 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Четыре световых луча теперь бьют в небо с башни часов администрации города. Впервые их включили накануне в честь открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Теперь лучи будут включаться вместе с городской иллюминацией. С наступлением тепла новая подсветка начнет работать в светодинамическом режиме – лучи будут вращаться под бой курантов. Освещение на башне обновили во время ремонта часов в этом году.

Напомним, к Новому году красноярский Биг-Бен зазвучал по-новому. Для горожан включают мелодии «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», «HappyNewYear», «Танец феи Драже» и марш из балета «Щелкунчик», «В лесу родилась елочка». Такие джинглы будут звучать до 12 января включительно с 9:00 до 21:00.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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