В природном парке Ергаки в новогодние праздники для туристов организуют экскурсии

Визит-центр природного парка Ергаки на юге Красноярского края будет работать все выходные. Сотрудники заповедной территории готовы провести для туристов экскурсии на снегоступах до озера Радужного, а также рассказать о природе и животных в экспозиционном зале.

«Традиционно в новогодние каникулы природный парк собирает на своей гостеприимной заповедной земле множество туристов. Среди гостей – жители России и зарубежья. Люди приезжают насладиться природой и покататься на лыжах, сноубордах, плюшках, снегоходах. С большим удовольствием мы расскажем про Ергаки, проведем экскурсии», – отметил руководитель дирекции природного парка Ергаки Игорь Грязин.

Визит-центр парка расположен на 614 км трассы Р-257 «Енисей». Он открыт с 9:00 до 20:00, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее сообщалось, что туристический и сервисный центры на «Столбах» будут работать только 4 и 5 января с 11:00 до 17:00.

Фото: ergaki-park.ru