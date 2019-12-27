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Для 20-ой больницы Красноярска построят новый хирургический корпус

Главная Общество
Красноярск
08:30 27 Декабря 2019
общество, красноярск, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
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На базе межрайонной клинической больницы №20 им. И.С. Берзона построят новый хирургический корпус. В региональном Минздраве сообщили, что он станет частью будущего многопрофильного медицинского центра.

После введения в эксплуатацию нового хирургического корпуса откроется 27 операционных залов, количество круглосуточных коек вырастет до 1204, реанимационных коек в отделениях анестезиологии и реанимации – до 96, мест в дневных стационарах – до 212.

«В больнице появятся консультативно-диагностическая поликлиника и стационарное отделение скорой медицинской помощи для приема экстренных пациентов, отделения нейрохирургии, урологии и травматологии и ортопедии для взрослых, отделение гнойной хирургии, пять отделений гинекологии, городской панкреатологический центр, отделение восстановительного лечения. Продолжат работу отделения общей хирургии, торакальной хирургии, колопроктологии, оториноларингологии», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе министерства здравоохранения.

Деньги на разработку проектно-сметной документации строительства хирургического корпуса уже выделены из регионального бюджета. На эти цели направят 100 млн рублей.

Фото: krasgkb20.ru

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