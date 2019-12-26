Дополнительный поезд «Красноярск – Иркутск» назначен на 6 и 7 января

РЖД назначит дополнительный поезд №205/206 «Красноярск – Иркутск». Со станции красноярского ЖД вокзала состав отправится 6 января в 16:57 и прибудет в Иркутск в полдень 7 января.

В обратном направлении поезд отправится 7 января в 21:20 и доставит пассажиров в Красноярск 8 января в 15:20 по местному времени.

В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги сообщили, что решение принято в связи с повышенным спросом на это направление.

Отметим, что билеты уже поступили в продажу.

Напомним, с 8 декабря изменилось расписание поездов дальнего следования. Новый график будет действовать в течение года.