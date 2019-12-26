26 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дополнительный поезд «Красноярск – Иркутск» назначен на 6 и 7 января

Главная Общество
Красноярск
17:23 26 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

РЖД назначит дополнительный поезд №205/206 «Красноярск – Иркутск». Со станции красноярского ЖД вокзала состав отправится 6 января в 16:57 и прибудет в Иркутск в полдень 7 января.

В обратном направлении поезд отправится 7 января в 21:20 и доставит пассажиров в Красноярск 8 января в 15:20 по местному времени.

В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги сообщили, что решение принято в связи с повышенным спросом на это направление. 

Отметим, что билеты уже поступили в продажу.

Напомним, с 8 декабря изменилось расписание поездов дальнего следования. Новый график будет действовать в течение года. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На краевой трассе водителей оградили от кювета

На краевой трассе водителей оградили от кювета

26 Декабря 2019 г.
Установлено новое ограждение
Новости Красноярска: ТОП-10: главные достижения РУСАЛа в Красноярском крае

ТОП-10: главные достижения РУСАЛа в Красноярском крае

26 Декабря 2019 г.
Достижения одного из флагманов краевой промышленности в этом году
Новости Красноярска: Прокуратура запретила досматривать личные вещи студентов СФУ

Прокуратура запретила досматривать личные вещи студентов СФУ

26 Декабря 2019 г.
Жалобу подал один из учащихся
Новости Красноярска: В Красноярске открыли главную елку

В Красноярске открыли главную елку

26 Декабря 2019 г.
На мероприятии побывали сотни горожан
Новости Красноярска: «Норникель» объявляет победителей конкурса социальных проектов 2019 года

«Норникель» объявляет победителей конкурса социальных проектов 2019 года

26 Декабря 2019 г.
Компания «Норникель» поддержит 114 общественно полезных инициатив из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальског...
Новости Красноярска: В Красноярске крупные торговые центры проигнорировали договоры на вывоз мусора

В Красноярске крупные торговые центры проигнорировали договоры на вывоз мусора

26 Декабря 2019 г.
Служба городовых предупредила о штрафах
Новости компаний
25/12
МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте
24/12
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий
23/12
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли опасную плотину

В Красноярске нашли опасную плотину

23 Декабря 2019 г.
Прокуратура распорядилась устранить все нарушения
Новости Красноярска: В Ачинске реконструируют детсад на 80 мест

В Ачинске реконструируют детсад на 80 мест

24 Декабря 2019 г.
На эти цели выделено 44,6 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярск прилетели участники чемпионата России по фигурному катанию

В Красноярск прилетели участники чемпионата России по фигурному катанию

25 Декабря 2019 г.
Соревнования стартуют 26 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19