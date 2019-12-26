На краевой трассе водителей оградили от кювета

На краевой трассе «Саяны» с 375 по 382 км установили новый тип ограждений с отрывной консолью - это позволит водителям избежать кювета, рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе КрУДора.

По словам дорожников, на таких участках дорог часто происходят аварии с вылетом транспорта за пределы проезжей части. Нередко это приводит к смерти. Инновационное ограждение в случае ДТП примет удар на себя.

«Если балка ограждения жестко закреплена, то при сильном ударе с автомобилем барьер может стать своего рода трамплином. Особенность же новой конструкции с отрывной консолью заключается в том, что от удара балка отрывается от стойки и не дает автомобилю улететь за пределы трассы», - объяснили в КрУДоре.

Напомним, ранее на пересечении региональной трассы «Красноярск-Енисейск» и глубокого обхода Красноярска появилось экспериментальное ограждение. Дорожный демпфер предназначен для снижения уровня аварийных последствий при ДТП - если автомобиль наезжает на препятствие, то сегменты объекта поглощают большую энергию удара.

Фото: КрУДор