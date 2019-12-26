ТОП-10: главные достижения РУСАЛа в Красноярском крае

В конце года промышленные предприятия подводят итоги: произведено, реализовано, выручка, прибыль… Мы решили обозначить и другие, не менее важные достижения одного из флагманов краевой промышленности.

Тонна чистого металла для спортсменов

Медали XXIX Всемирных зимних студенческих игр 2019 года были изготовлены на заводах компании РУСАЛ в семи городах страны. Они выполнены из алюминиевого сплава, покрыты драгоценными металлами – золотом, серебром и бронзой и украшены кристаллами Сваровски. Каждое из семи задействованных в производстве предприятий выполняло определенную работу – выплавку металла, отливку формы, шлифовку, золочение и т.д. Тонна алюминия, которая потребовалась для изготовления всех комплектов наград, была произведена на Красноярском алюминиевом заводе по революционной экологичной технологии инертных анодов.

Уют и комфорт для всех горожан

В 2017 году РУСАЛ подписал с администрацией Красноярска соглашение о благоустройстве общественных пространств в городе. За два года компания выполнила все свои обязательства: обновила центральный вход в заповедник «Столбы» и построила пешеходную тропу, которой могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями. В микрорайоне Покровский появился дендросад. Кроме того, на средства алюминиевой компании реконструировали площадь Революции, превратив ее в уютный уголок, где можно интересно провести время. Преобразился и сквер Сурикова – здесь появилась новая уличная мебель, освещение, удобные пешеходные дорожки.

Сейчас РУСАЛ в Красноярске поддерживает реставрацию шести домов-памятников культуры в Историческом квартале на улице Горького. А в ноябре на XV Городском форуме компания подписала соглашение о реконструкции Центрального парка. В следующем году будет объявлен международный конкурс проектов благоустройства.

Экологические решения внедрены успешно

Красноярский алюминиевый завод добровольно вошел в перечень предприятий, которые должны получить комплексное экологическое разрешение. Его задача - публично отчитаться о внедрении наилучших доступных технологий (НДТ). Это новое требование закона, и пока оно не является обязательным. Красноярск стал первым городом на маршруте федеральных экспертов из Общественного совета при федеральном министерстве природных ресурсов. КрАЗ показал результаты внедрения четырех ресурсосберегающих технологий, вошедших в список НДТ. Руководитель проверки, зампред Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, поставил высокую оценку РУСАЛа и сообщил, что три НДТ применяются уже на 100%, четвертая – модернизация электролизеров по технологии «Экологичный Содерберг» - внедрена на 91%. Экологическая модернизация обошлась предприятию в 400 миллионов долларов.

КрАЗ стал натурой для художников и фотографов

Попасть туристу на завод? Легко! За три летних месяца на КрАЗе побывали более 200 красноярцев. Они проследили весь путь рождения алюминия от электролизера до склада готовой продукции. Самым популярным форматом «промышленного туризма» стали вечерние велоэкскурсии. Некоторым гостям предприятия посчастливилось покататься на раритетном алюминиевом автобусе ЗИЛ-158 1970 года выпуска, восстановленный в Красноярском центре сохранения ретро-транспорта «Авто-ретро», РУСАЛ стал спонсором этих работ. Впервые на заводе прошел фототур «Крылатый металл» - известные мастера светописи Татьяна Вишневская и Сергей Матерухин провели мастер-классы для начинающих фотографов в условиях непрерывного производства. А корпуса газоочистки стали «моделями» для художницы Елены Лукиянчук, которая провела экскурсию-пленэр «Небо на 1000 лайков» и мастер-класс по индустриальному пейзажу.

Пуск Богучанского алюминиевого завода

Богучанский алюминиевый завод – самое современное предприятие такого профиля в России – официально запустили в эксплуатацию в в ходе Красноярского экономического форума. 13 лет назад именно на КЭФе РУСАЛ, РусГидро и администрация Красноярского края подписали соглашение о развитии Нижнего Приангарья в рамках проекта Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

БЭМО дважды уникально: это первый в России пример государственно-частного партнерства и крупнейший в мире энергометаллургический инвестиционный проект. Первая очередь Богучанского алюминиевого завода рассчитана на производство 298 тысяч тонн алюминия в год. БОАЗ уже получил контракты на поставки сплавов в Китай, Тайвань, где из них делают корпуса для айфонов, в Германию, где сибирский металл применяют в производстве самолетов.

Короткая дорога в Школу-студию МХАТ

В Красноярске прошел очередной «РУСАЛ ФестивAL» - выступления студентов школы-студии МХАТ. В Красноярск приехали воспитанники режиссера Виктора Рыжакова. Они показали 4 спектакля, которые бесплатно посмотрели более 2000 человек. Третьекурсники, в частности, представили спектакль «Чуш» по произведениям Виктора Астафьева: двумя годами ранее они приезжали в Овсянку и Дивногорск с экспедицией, чтобы изучить творчество писателя.

Кроме спектаклей, творческих встреч с педагогами школы-студии в Красноярске прошел первый этап прослушиваний в знаменитый театральный вуз. В нем участвовали около ста человек, мечтающих стать артистами.

Советскому району – благоустроенные дворы

В рамках соглашения с Советским районом 13,5 миллионов РУСАЛ направил на благоустройство дворовых территорий, которые могли попасть в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому, например, удалось решить многолетнюю проблему дома № 11а по улице Воронова: общий двор объединяет территории четырех домов. Подать групповую заявку в госпрограмму нельзя, а делить двор на четыре части и рисовать четыре разных проекта – не совсем логично. Кроме двора удалось еще и провести капитальный ремонт дороги, проходящей через микрорайон. Еще одним объектом стал двор на Металлургов, 30. В каждом дворе РУСАЛ установил современные детские городки.

Алюминиевый мост: быстро и точно

Первые в Сибири мосты из алюминия установлены в Красноярске и изготовлены из красноярского металла. На то, чтобы сделать пешеходные переходы через улицы 9 Мая и Партизана Железняка, потребовалось 150 тонн алюминия, изготовленного на КрАЗе. Сейчас завершается монтаж еще одного надземного перехода – через Николаевский проспект. Конструкции из анодированного профиля изготовлены на Красноярском металлургическом заводе.

Новый литейно-опытный промышленный комплекс

На промышленной площадке КрАЗа запустили опытно-промышленный литейный комплекс. Это экспериментальный центр, который позволяет отрабатывать наиболее эффективные технологические и технические решения в области литья и переработки алюминия. Например, сейчас здесь отрабатывают технологию производства цилиндрических слитков большого диаметра, которые служат заготовкой колесных дисков для грузовиков и пикапов. Затем новую методику внедрят в реальное производство.

Этот комплекс – еще и опытный полигон для ученых. Инженеры-исследователи РУСАЛа уже отработали вместе со специалистами СФУ технологию литья алюминий-скандиевого сплава: он нужен в аэрокосмической отрасли.

РУСАЛ высаживает леса

Пятьсот тысяч сосен высажены в 2019 году в Красноярском крае благодаря масштабному проекту РУСАЛа по восстановлению лесов «Под зелёным крылом». Его компания реализует в рамках климатической стратегии в области поглощения парниковых газов. Проект стартовал в Березовском районе, где сотрудники завода высадили две сотни молодых сосен. По словам губернатора края Александра Усса, РУСАЛ должен служить примером для подражания: почти четверть всех восстановительных посадок в регионе – это инициативы металлургов.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»