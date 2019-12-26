Прокуратура запретила досматривать личные вещи студентов СФУ

Студент ЮИ СФУ пожаловался на досмотр личных вещей охранниками при входе в университет. По его словам, сотрудники частного охранного предприятия требуют предъявить студенческий билет, а затем просят показать содержимое сумок и рюкзаков. Без этой обязательной процедуры учащихся не пускают на занятия, утверждает будущий юрист. Молодой человек инициировал прокурорскую проверку. Ответ надзорного ведомства у себя на странице опубликовал краевой парламентарий Александр Глисков.

В документах сказано, что охранники на входе действовали по правилам внутреннего распорядка, разработанным еще при бывшем ректоре СФУ Владимире Колмакове. За нарушение инструкции сотрудникам ЧОПа грозил штраф. Тем не менее, такие меры безопасности не соответствуют федеральному законодательству, пояснили в прокуратуре.

«В целях исключения из правил противоречащего административному законодательству положения о досмотре сотрудникам ЧОП личных вещей студентов и сотрудников университета прокуратурой на незаконные положения правил внесен протест, который находится на рассмотрении», - говорится в ответе надзорного ведомства.

Отметим, что осматривать личные вещи могут только правоохранительные органы - охранники и сотрудники СФУ такие требования предъявлять не должны.