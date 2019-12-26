В Красноярске открыли главную елку

В Красноярске на острове Татышев состоялось открытие главной новогодней елки. На мероприятии присутствовали сотни горожан. В конце праздника красноярцев порадовали фейерверком.

На острове также открылся ледовый городок, разделенный на несколько концепций: зоны гостеприимства, ветров, Сибири и детскую игровую площадку. Концепция ледовых локаций: «Красноярск — душа и сила Сибири!».

Как проходила встреча приближающегося Нового года в Красноярске, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото: Александр Черных