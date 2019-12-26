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В Красноярске открыли главную елку

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Красноярск
12:14 26 Декабря 2019
общество, красноярск, праздник
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В Красноярске на острове Татышев состоялось открытие главной новогодней елки. На мероприятии присутствовали сотни горожан. В конце праздника красноярцев порадовали фейерверком. 

На острове также открылся ледовый городок, разделенный на несколько концепций: зоны гостеприимства, ветров, Сибири и детскую игровую площадку. Концепция ледовых локаций: «Красноярск — душа и сила Сибири!». 

Как проходила встреча приближающегося Нового года в Красноярске, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото: Александр Черных 

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