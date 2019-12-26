«Норникель» объявляет победителей конкурса социальных проектов 2019 года

Компания «Норникель» поддержит 114 общественно полезных инициатив из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Грантовый фонд составил 150,9 млн руб., что на 26,5 млн руб. больше, чем в 2018 году. Проекты будут реализованы в 2020–2021 годах.

Инициативы победителей конкурса поражают идеями и масштабами: от мини-теплиц до центров мониторинга природных ресурсов, от кулинарной лаборатории до ремесленных мастерских, от благоустройства дворов до создания современных и функциональных общественных пространств, от шахматных клубов до академий цифровых технологий, от иммерсивных детских спектаклей до городских фестивалей и т. д.