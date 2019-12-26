В Красноярске крупные торговые центры проигнорировали договоры на вывоз мусора

Торговые центры «ПокровSky» и «Взлетка Сити» проигнорировали заключение договоров на вывоз мусора. У них отсутствует соглашение с региональным оператором. Куда бизнесмены вывозят мусор – неизвестно.

Наличие документов у крупных ТРЦ в Красноярске проверила Служба городовых. Всех, кто работает с нарушениями в части вопроса вывоза мусора, ждут серьезные штрафы.

«Статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях установлена административная ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Такое нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - рассказала начальник отдела службы городовых Евгения Погонышева.

В мэрии напомнили, что договор на вывоз мусора с региональным оператором должен быть и у жителей частного сектора.