К вечеру в Красноярске резко похолодает

Синоптики предупредили красноярцев о резком похолодании. Утром в городе будет около -8…-10°С, небольшой снег и ветер северо-западного направления до 5-10 м/с. В течение дня температура будет опускаться, к вечеру похолодает до -16…-18°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на сайт Среднесибирского УГМС.

В ночь на пятницу, 27 декабря, температура опустится до -28°С, в светлое время суток термометры покажут -24°С.

В субботу, 28 декабря, ночью термометры покажут -32°С, днем будет -25°С. Ночь на воскресенье также будет морозной, а днем потеплеет до -17°С, прогнозирует Гидрометцентр.