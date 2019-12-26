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К вечеру в Красноярске резко похолодает

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Красноярск
08:55 26 Декабря 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики предупредили красноярцев о резком похолодании. Утром в городе будет около -8…-10°С, небольшой снег и ветер северо-западного направления до 5-10 м/с. В течение дня температура будет опускаться, к вечеру похолодает до -16…-18°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на сайт Среднесибирского УГМС.

В ночь на пятницу, 27 декабря, температура опустится до -28°С, в светлое время суток термометры покажут -24°С.

В субботу, 28 декабря, ночью термометры покажут -32°С, днем будет -25°С. Ночь на воскресенье также будет морозной, а днем потеплеет до -17°С, прогнозирует Гидрометцентр.

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