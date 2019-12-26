По правому берегу Красноярска колесит оленья упряжка с Дедом Морозом и Снегурочкой

Сотрудники трамвайного депо Красноярска подготовили подарок к Новому году для горожан. Они превратили обычную техническую платформу в волшебные сани Деда Мороза. На платформу установлены святящиеся олени и сани, сама платформа украшена яркими огнями. Видео на своей странице в Instagram опубликовал глава города Сергей Еремин.

«Такого вы еще не видели. Новогодняя оленья упряжка с Дедом Морозом и Снегурочкой мчит нас в Новый год. Они будут колесить по Красноярскому рабочему от Предмостной площади до КрасТЭЦ все праздники», - написал мэр.

Добавим, что в Красноярске салон одного из троллейбусов оформили по мотивам сказки «Снежная королева», а по правобережью курсирует трамвай, украшенный кадрами из мультфильма «Трое из Простоквашино».

Видео: vk.com/krasnoyarskrf