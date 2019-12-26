26 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

По правому берегу Красноярска колесит оленья упряжка с Дедом Морозом и Снегурочкой

Главная Общество
Красноярск
08:30 26 Декабря 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сотрудники трамвайного депо Красноярска подготовили подарок к Новому году для горожан. Они превратили обычную техническую платформу в волшебные сани Деда Мороза. На платформу установлены святящиеся олени и сани, сама платформа украшена яркими огнями. Видео на своей странице в Instagram опубликовал глава города Сергей Еремин.

«Такого вы еще не видели. Новогодняя оленья упряжка с Дедом Морозом и Снегурочкой мчит нас в Новый год. Они будут колесить по Красноярскому рабочему от Предмостной площади до КрасТЭЦ все праздники», - написал мэр.

Добавим, что в Красноярске салон одного из троллейбусов оформили по мотивам сказки «Снежная королева», а по правобережью курсирует трамвай, украшенный кадрами из мультфильма «Трое из Простоквашино».

Видео: vk.com/krasnoyarskrf

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» объявляет победителей конкурса социальных проектов 2019 года

«Норникель» объявляет победителей конкурса социальных проектов 2019 года

26 Декабря 2019 г.
Компания «Норникель» поддержит 114 общественно полезных инициатив из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальског...
Новости Красноярска: В Красноярске крупные торговые центры проигнорировали договоры на вывоз мусора

В Красноярске крупные торговые центры проигнорировали договоры на вывоз мусора

26 Декабря 2019 г.
Служба городовых предупредила о штрафах
Новости Красноярска: К вечеру в Красноярске резко похолодает

К вечеру в Красноярске резко похолодает

26 Декабря 2019 г.
Температура опустится на 10 градусов
Новости Красноярска: В Красноярске составили рейтинг востребованных профессий 2020 года

В Красноярске составили рейтинг востребованных профессий 2020 года

25 Декабря 2019 г.
Также эксперты подвели итоги уходящего года
Новости Красноярска: В красной икре из красноярских магазинов нашли бактерии кишечной палочки

В красной икре из красноярских магазинов нашли бактерии кишечной палочки

25 Декабря 2019 г.
Такие результаты показали шесть образцов
Новости Красноярска: Из Красноярска в 2020 году откроются 17 субсидированных рейсов

Из Красноярска в 2020 году откроются 17 субсидированных рейсов

25 Декабря 2019 г.
Полеты будут выполнять девять авиакомпаний
Новости компаний
25/12
МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте
24/12
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий
23/12
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество пострадавших в аварии с автобусом под Минусинском увеличилось

Количество пострадавших в аварии с автобусом под Минусинском увеличилось

23 Декабря 2019 г.
Авария произошла в районе поселка Белык
Новости Красноярска: Снимок норильской медведицы попал на страницы Time

Снимок норильской медведицы попал на страницы Time

22 Декабря 2019 г.
Фотография попала в топ-100 лучших кадров года
Новости Красноярска: Красноярцев научили выбирать натуральную красную икру

Красноярцев научили выбирать натуральную красную икру

24 Декабря 2019 г.
Этот продукт является источником легких белков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19