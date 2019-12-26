Времена года Красноярской ГЭС

Крупное производство - это всегда не только про бизнес, но и жизнь предприятия в целом. Каждое из времен года для Красноярской ГЭС компании En+ Group ознаменовалось значимыми событиями.

Год начался для станции с творчества и спорта. В январе были награждены художники и литераторы, которые создали свои произведения, вдохновившись величием гидротехнического гиганта. К слову, уже в марте картины были представлены на выставке в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады.

Ближе к концу месяца в Дивногорске более 500 человек приняли участие в проекте «На лыжи!». Компания En+ реализует его совместно с ОК РУСАЛ и Федерацией лыжных гонок России с 2016 года, и каждый год на лыжню выходит все больше любителей этого вида спорта.

В феврале на Красноярской ГЭС продолжилось выполнение графика ремонтов: был введен в работу гидроагрегат №7, произведены пусковые испытания гидроагрегата №5 после установки нового рабочего колеса.

Март запомнился и сотрудникам станции, и гостям Красноярского края ярким событием – зимней Универсиадой-2019. Впервые по гребню плотины прошла эстафета огня всемирных студенческих игр. Зрелище получилось удивительным и даже волшебным. Во время открытия спортивного праздника Красноярская ГЭС стала одной из точек притяжения для спортсменов и гостей города со всего мира.

Станция, несмотря на свою «режимность» с точки зрения безопасности, - довольно радушный хозяин. Здесь всегда рады всем желающим, которым интересно, как все устроено. Так, в апреле 2019 года по одной из крупнейших гидроэлектростанций мира устроили экскурсию для журналистов. Им рассказали о модернизации предприятия в рамках программы обновления сибирских ГЭС En+ Group «Новая энергия». Только в 2016-2018 годах на развитие и поддержание надежности Красноярской ГЭС было направлено более 3,1 млрд рублей. За время реализации программы на станции были заменены все 12 гидрогагрегатов. С 2018 года ведется последовательная замена всех рабочих колес гидроагрегатов станции.

Лето - это маленькая жизнь не только для Олега Митяева, но и для такого гиганта как Красноярская ГЭС. В начале июня она успешно прошла преддекларационное обследование комплекса гидротехнических сооружений в рамках подготовки к получению декларации безопасности, которая выдается раз в четыре года. Также специалисты сообщили о завершении ежегодной подготовки оборудования и персонала к безаварийному прохождению предстоящего грозового сезона.

В августе встал на капитальный ремонт гидроагрегат №12. Он был введен в эксплуатацию в 1971 году. И это – тоже часть программы «Новая энергия», которую En+ реализует на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group. Он рассчитан до 2046 года. Один из основных приоритетов программы – повышение надежности и безопасности всех станций, включая Красноярскую.

Осень на станции встретили необычным мероприятием. В сентябре гидроэнергетики удивили своим креативом. На смотровой площадке Красноярской ГЭС в танцевальном баттле Energy Weekend+ сразились лучшие танцоры Сибири. Победители отправились на международный фестиваль в Челябинск. На празднике музыки, молодости и красоты побывали более 300 человек. А в конце месяца именно с гребня плотины состоялся старт участников ультрамарафона «МегаВатт трейл». Более 50 участников марафона пробежали 72 км – от Красноярской ГЭС в Дивногорске до часовни Параскевы Пятницы в Красноярске.

Октябрь - и новые достижения: первое место во Всероссийском смотре-конкурсе, организованном министерством спорта России на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий и учреждений.

В этот же период станция подтвердила сертификаты на производство и продажу электроэнергии до 2020 года.

В ноябре Минэнерго России подтвердило готовность Красноярской ГЭС компании En+ Group к работе в осенне-зимний период. Гидроэлектростанция выполнила все необходимые мероприятия для безопасной и надежной работы в условиях осенне-зимних нагрузок.

Помимо этого, осенью начались капитальные ремонтные работы на гидроагрегате №6, который вернется в эксплуатацию только в марте 2020-го.

Штатно, безаварийно, строго по графику работала Красноярская ГЭС в 2019-м. Впрочем, как и всегда.

А в новогодние праздники гидростанция приготовила особый подарок красноярцам и гостям нашего края. С вечера 30 декабря 2019 года по 08:00 9 января 2020 года, а также с вечера 12 января по 08:00 15 января 2020 года на станции включат архитектурно-художественную подсветку. Плотину подсветят более 1000 лампочек. Все желающие могут принять участие в фотоконкурсе «В свете Красноярской ГЭС» от компании En+ на странице @enplus_siberia в социальной сети Instagram. Итоги конкурса будут подведены 20 января 2020 года. 5 участников, которые сделают самые креативные и красивые фотографии, получат полезные подарки.