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В Красноярске составили рейтинг востребованных профессий 2020 года

Главная Общество
Красноярск
17:04 25 Декабря 2019
общество, красноярск, профессия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Эксперты портала Росработа.ру составили список самых востребованных профессий 2020 года в Красноярске. Так, в массовом сегменте ожидается спрос на водителей, официантов, рабочих, продавцов, кассиров и строителей. 

«Среди специалистов узкого профиля будут востребованы программисты, разработчики мобильных приложений, аналитики Big Data и другие кадры в IT-сфере, высококвалифицированные инженеры на производстве и специалисты по развитию HR-бренда», - рассказали аналитики. 

В 2019 году специалисты в IT-сфере также занимали первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в Красноярске. В среднем программисты получали 59,7 тысячи рублей. На второй строчке идет отрасль транспорта и логистики, где средние доходы достигали 48,7 тысячи рублей. В сфере производства рабочим предлагали 45,8 тысячи рублей. Заработок строителей находился на уровне 43,6 тысячи рублей. 

Отметим, что только 25% российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудников в 2020 году.

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