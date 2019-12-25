В красной икре из красноярских магазинов нашли бактерии кишечной палочки

Эксперты красноярского ЦСМ проверили красную икру горбуши. Для этого специалисты закупили десять образцов морских деликатесов в магазинах города. Производители у продуктов разные: Москва, Московская и Ленинградская области, Новосибирск и Приморский край.

В лаборатории установили, что все образцы являются икрой - в банках нет ртути и большого количества консервантов. Тем не менее, бутерброды с морским деликатесом все же могут причинить вред здоровью.

«Шесть из десяти образцов, по результатам лабораторных исследований, оказались небезопасными по микробиологическим показателям, в них превышено число микробов, а в двух образцах обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Это икра горбуши марок «Обкомовская» («Смак», Новосибирск), «Мормер» («Северный кристалл», Московская область) и «Камчатское море» («Пеккони», Московская область), «Северная компания» и «Северовосточная компания» (Москва), «РПК Находкинский» (Приморский край). Все небезопасные образцы были сняты с дегустации», - рассказали эксперты

Эксперты назвали лучшую икру. Это деликатес марки «Камчатский край. Авача» («Виктория», Москва). На втором месте - икра торговой марки «Путина» («Путина», Новосибирск), на третьем – икра «Меридиан» (Москва).

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали, как выбрать красную икру в магазинах.

Фото: ЦСМ