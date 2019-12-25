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Из Красноярска в 2020 году откроются 17 субсидированных рейсов

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Красноярск
16:09 25 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Международный аэропорт Красноярска опубликовал список субсидированных маршрутов на 2020 год. Рейсы откроются по 17 направлениям - их будут выполнять девять авиакомпаний. 

Так, Nordstar запускает полеты со скидкой в Кемерово (один раз в неделю), Кызыл (четыре раза в неделю), Новокузнецк (два раза в неделю) и Томск (четыре раза в неделю). Внутренние рейсы будут доступны весь год. 

Авиакомпания «Ангара» с 1 января до конца марта начнет выполнять льготные полеты в Улан-Удэ. Пассажиры смогут улететь в Бурятию один раз в неделю на самолетах Ан-148. 

««ИрАэро» с 1 января по 31 декабря 2020 года будет совершать два субсидированных перелета в неделю в Читу и два раза в неделю в Талакан на Sukhoi Superjet 100», - рассказали в красноярском аэропорту. 

«СиЛА» до конца следующего года планирует обслуживать льготный маршрут из Красноярска в Горно-Алтайск на воздушных судах L-410 или Ан-28 четыре раза в неделю.

Авиакомпания «ЮТэйр» со 2 января запускает полеты в Нижневартовск - пассажиры смогут улететь на самолетах ATR-42 дважды в неделю. Со 2 января открываются льготные полеты в Сургут. 

Весь год авиаперевозчик «ЮВТ АЭРО» будет летать со скидками в Челябинск и Ханты-Мансийск. 

«Ямал» открывает субсидированные полеты в Новый Уренгой дважды в неделю, а также в Тюмень (три раза в неделю). Полетная программа доступна до 30 апреля. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов в Крым и на Дальний Восток по субсидированным тарифам. Льготная цена распространяются на прямые рейсы перевозчика из Красноярска в Хабаровск и в Симферополь (до 24 октября 2020 года). 

Еще одна авиакомпания - S7 Airlines - запустила льготную продажу билетов во Владивосток. Воспользоваться услугой могут пассажиры до 17 лет, которые отправляются во всероссийский лагерь «Океан». 

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