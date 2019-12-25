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Красноярские кардиохирурги заменили аорты на протезы двоим подросткам

Главная Общество
Красноярск
15:17 25 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу двоих подростков 14 и 16 лет спасли красноярские кардиохирурги - пациенты поступили в больницу в диагнозом «аневризма корня аорты». Такое расширение артерии опасно для жизни и может привести к мгновенной смерти, рассказали в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. 

Врачи приняли решение, что подростков нужно оперировать, применяя «взрослые» технологии канадского кардиохирурга Тайрона Дэвида. 

«Его методика предполагает замену пораженного участка аорты протезом, при этом сохраняется собственный  аортальный клапан сердца. Это принципиальный момент, ведь для пациента лучшим результатом операции всегда считается возможность сохранения собственного клапана. Такое вмешательство требует огромного мастерства оперирующего хирурга. К тому же «операция Дэвида» выполняется в основном, взрослым пациентам, ведь протез не может увеличиваться с ростом ребенка», - рассказали врачи. 

Теперь пациентам не нужно пожизненно применять препараты, разжижающие кровь. Обе операции прошли успешно, подростки выписаны домой. 

Фото: ФЦ ССХ Красноярска

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