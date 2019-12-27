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Покупать квартиры в «Олимпе» - надежно

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Красноярск
12:30 27 Декабря 2019
соглашение, недвижимость, строительство, квартиры, жилье
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Группа компаний «СТМ» и ПАО «СБЕРБАНК» подписали соглашение о проектном финансировании строительства первого дома жилого комплекса «ОЛИМП». Для проекта открыты эскроу-счета.

Сделан еще один шаг к долгожданному порядку на рынке новостроек. Подтверждение тому – партнерство государственных банков и строительных компаний, которым удалось зарекомендовать себя в качестве надежных участников рынка недвижимости.

Согласно поправкам в Федеральный закон № 214, приобретение квартиры в таком доме надежно защищено – партнеры гарантируют сдачу дома в эксплуатацию в указанные сроки. При этом средства покупателя остаются на эскроу-счетах в неприкосновенности, вплоть до вручения ключей счастливым обладателям новых квартир.

По словам финансового директора ГК «СТМ» Александра Лобанова, для компаний, которые достойно справилась с задачами в рамках подготовки к Универсиаде, доверие федеральных финансовых организаций вполне заслужено. Что касается нового закона, то участие банка полностью нивелирует инвестиционные риски покупателя. Уверенность в партнерах, сегодня, - одно из главных требований на рынке недвижимости.

Напомним, что неделей ранее другой правительственный Банк «ДОМ.РФ» и ГК «СТМ» подписали договор о совместном финансировании строительства жилого дома «ЛАТТЕ» в микрорайоне Северный.

Покупать квартиры в «Олимпе» - надежно

Жилой комплекс «ОЛИМП» возводится в районе правобережной развязки Николаевского моста. Он включает 3 одноподъездных 18-этажных жилых дома. Уникальное расположение комплекса одновременно сочетает близость к центру города и шаговый доступ к спортивным объектам Универсиады. Рядом зимний горнолыжный курорт «Бобровый Лог» и знаменитый заповедник «Столбы». В районе застройки развита образовательная инфраструктура – построены школы и детские сады. Покупателю предлагается современная многокомнатная классика в традиционно семейном стиле, а также функциональные евро-студии с акцентом на эргономику открытых пространств. Экология сибирского леса и горный ландшафт из окна новой квартиры – уникальное дополнение к качеству жизни в современном мегаполисе.

Покупать квартиры в «Олимпе» - надежно

История ГК «СТМ» – это 12 лет безупречной репутации, надежности, верности слову и точности в принятии решений. Компания приняла участие в реализации ряда инфраструктурных проектов регионального и федерального уровня, 20 многоэтажных жилых домов, 10 промышленных объектов, 8 социально-значимых объектов.

Компания была задействована в строительстве ответственного участка нового терминала Международного аэропорта «Красноярск». В преддверии Универсиады построила трассы слалома и слоупстайла для Академии зимних видов спорта. 

Сегодня ГК «СТМ» одновременно возводит пять многоэтажных жилых домов в различных районах Красноярска.

Застройщик ЖК "Олимп" ООО СЗ «М-3 ГРУПП» (входит в Группу компаний "СТМ"), проектная декларация размещена на сайте олимп-24.рф

Фото: ГК «СТМ»
По материалам ГК «СТМ»

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