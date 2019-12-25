В крае изменится график выплат пенсий и доставки посылок из-за новогодних праздников

В новогодние праздники изменится график выплат пенсий и доставки посылок в Красноярском крае.

Так, во вторник, 31 декабря, все почтовые отделения региона будут работать по плану. Красноярцев просят обратить внимание на то, что рабочий день сократится на один час.

«1, 2 и 7 января 2020 года являются выходными днями для отделений почтовой связи, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков», - рассказали в «Почте России».

При этом 3, 4, 5, 6 и 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Выплата и доставка пенсий в праздничные дни начнется с 3 января. 4 числа жители региона смогут получить выплаты за 4 и 5 января. 6 числа - за 6 и 7 января. По такому графику будут работать отделения Красноярска и крупных населенных пунктов.

Для почтовых отделений, в которых понедельник – выходной день, и для ОПС сельской местности график такой:

3 января - выплаты за 3, 4 и 5 число

4 января - за 6 и 7 число

С 8 января 2020 года режим работы будет прежним.

Как изменится работа поликлиник в праздничные дни, можно посмотреть здесь.