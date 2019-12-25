В Советском районе открыли детский «космический» городок и кразовскую ёлку

При финансовой поддержке Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ в сквере Космонавтов состоялось торжественное открытие главной ёлки Советского района. По традиции в ледовом городке установлены сразу пять ёлок, на праздничной площадке работали тематические новогодние локации на тему «Кинопереполох», горки и аттракционы. Завершился праздник красочным салютом.

На установку ледового городка и организацию праздника в сквере в этом году РУСАЛ направил 1,4 млн рублей. Во время открытия РУСАЛ на праздничной площадке организовал научно-популярное шоу «Alхимия Нового года». В дни новогодних каникул волшебная лаборатория РУСАЛа продолжит работу: 3 и 7 января с 12 до 13 часов дети всех возрастов смогут принять участие в праздничных событиях. Гостей ждут викторины, конкурсы и игры, сюрпризы и подарки.

– От имени Красноярского алюминиевого завода поздравляю жителей Советского района с наступающим Новым годом, – отметил на торжественном открытии главной елки Советского района управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – Компания РУСАЛ активно участвует в социальной жизни города и, прежде всего, Советского района. Здесь проживет большинство наших работников. Поэтому для нас очень важно каждый год делать вклад в создание новогоднего настроения для взрослых и детей.

Кроме этого, РУСАЛ принял участие в реконструкции самого сквера Космонавтов – 4 млн рублей выделено на закупку и установку «космического» детского городка. В сквере появились новые горки, качели, карусели. Весной на площадке будет уложено специальное покрытие.

– Вместе с РУСАЛом мы провели реконструкцию сквера. Но на этом работа здесь не заканчивается, – отметил Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района Красноярска. – Мы выполнили строительно-монтажные работы, а теперь предстоит сделать самое главное – вдохнуть в сквер жизнь, насытить пространство зелеными насаждениями, создать локации, события. И этим мы займемся в следующем году, – подчеркнул Дмитрий Дмитриев.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»