В Татышев-парке разыграют билеты на открытие чемпионата России по фигурному катанию

Красноярцы смогут получить бесплатные билеты на открытие чемпионата России по фигурному катанию, которое состоится 26 декабря в «Платинум Арене». В среду, 25 декабря, билеты разыграют в фан-зоне западной части Татышев-парка около вантового моста. Розыгрыш состоится с 17:00 до 19:00.

«Во время интерактивной развлекательной программы зрители смогут принять участие в опросе о любимых зимних видах спорта, сделать спортивные прогнозы и многое другое», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Для красноярцев готовят и концертную программу: запланированы выступления вокалистов, в том числе солиста мюзиклов Красноярского музыкального театра Алексея Орлова, а также танцоров.

Добавим, что с 18:30 начнет работать фан-зона в восточной стороне Татышева возле главной елки, с 17:00 до 21:00 запланирована праздничная программа на Театральной площади.

Фото: vk.com/plt_arena_krasnoyarsk