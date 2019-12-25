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В Красноярский край привезли 34 новых автомобиля скорой помощи

Главная Общество
Красноярск
09:35 25 Декабря 2019
общество, красноярск, скорая
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пункты скорой помощи в Красноярском крае получили 34 новых автомобиля. Из них 16 машин класса А, 14 - класса В, а также четыре реанимобиля. Главврачам районных больниц переданы ключи от 28 машин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

«Новые машины позволят сократить время прибытия на вызов и повысить качество оказания неотложной помощи», - прокомментировал заместитель председателя правительства Алексей Подкорытов.

Более 56 млн рублей на покупку скорых были выделены из федерального бюджета, еще 30 млн – деньги краевой казны. В общей сложности в 2019 году приобретено 99 автомобилей для медпомощи.

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