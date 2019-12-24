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Красноярцы перечислили миллион рублей попавшему в беду пенсионеру

Главная Общество
Красноярск
17:09 24 Декабря 2019
красноярск, общество, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
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Неравнодушные красноярцы за сутки перечислили 68-летнему пенсионеру миллион рублей -  история мужчины, который просил милостыню у магазина по ул. 9 Мая, тронула сердца горожан. 

Закий Мингалеевич оказался в сложной жизненной ситуации. По словам мужчины, он лишился жилья и всех денег из-за долгов перед кредитными организациями. Все средства ушли на лечение больной раком дочери, которая все же умерла. Закию не хватало небольшой пенсии, поэтому он вышел на улицу просить милостыню.

История красноярца быстро разошлась по социальным сетям и СМИ, горожане начали перечислять средства на карту пенсионера. В результате быстро накопилась внушительная сумма. Банковскую карту даже на время заблокировали из-за подозрительный начислений, но проблему уже решили. 

У пенсионера есть жена, еще одна дочь и внуки. На собранные деньги он собирается помочь своей семье и приобрести собственное жилье недалеко от Красноярска. К проблеме уже подключились соцслужбы. 

Фото: izaitsev / Instagram

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