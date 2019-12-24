В Ачинске реконструируют детсад на 80 мест

Ачинск стал победителем краевого конкурсного отбора по распределению субсидий на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет. В 2020 году запланирована реконструкция детсада №38 по ул. Декабристов, 42 Г. На эти цели из краевого бюджета выделено 44,6 млн рублей, рассказали в администрации Ачинска.

Из городской казны на ремонт детского учреждения направят 450 тысяч рублей. Данный детсад в 2006 году передали Ачинскому колледжу отраслевых технологий и бизнеса. Объект был законсервирован. Спустя десять лет его вернули в муниципальную собственность.

После проведения всех работ в Ачинске появится современное пространство для детей на 80 мест. Это также позволит заполнить рабочие места для воспитателей.

Фото: администрация Ачинска