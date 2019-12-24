Свершилось: КНП закрыл красноярскую нефтебазу

То, о чем говорили десятилетиями, сегодня произошло — АО «Красноярскнефтепродукт» официально прекратил эксплуатацию своей старейшей нефтебазы на правобережье Красноярска, решив тем самым наболевший вопрос присутствия промышленного объекта повышенной опасности в черте города.

В честь такого события генеральный директор КНП Борис Золотарев сегодня лично провел экскурсию по нефтебазе для представителей власти и показал, что уже сделано и какие работы ведутся.

На глазах журналистов разрезают огромные резервуары, в которых раньше хранилось 45 тысяч тонн топлива, все оно до последней капли вывезено, а ёмкости опустошены. Вооружившись фонарями участники экскурсии могли зайти в любой резервуар и убедиться в этом лично.

«Нефтебаза, которая существовала в течение 90 лет, торжественно закрыта. Я сообщаю об этом с печалью и в то же время с гордостью. Закрывая объект, мы понесли дополнительные затраты, нам пришлось распределить мощности по обеспечению наших АЗС на другие нефтебазы. Однако мы пошли на это сознательно и теперь рады тому, что этот земельный участок на берегу красивейшей реки Енисей будет освобожден и отдан под застройку жилого микрорайона», — прокомментировал Борис Золотарев.

3 насосные станции, 2 железнодорожные эстакады, распределительный узел, автоматическая система налива топлива уже демонтированы. Задвижки, трубопроводы, готовятся к вывозу. Окончательно все оборудование будет демонтировано в течение полугода.

«Нефтебаза находилась в оживленном районе, среди жилых домов, и конечно, объект надо было выносить за пределы города. Это совершенно правильное решение, которое приветствуют депутаты Законодательного собрания!», — подчеркнул председатель комитета по промышленной политике транспорту и связи Законодательного Собрания края Владимир Демидов.

О намерении закрыть нефтебазу руководство КНП заявило в июле. Решение поддержали в Правительстве региона, одобрил его и губернатор. На красноярских автомобилистах закрытие нефтебазы никак не отразится заверили в КНП. Топливо будет поступать на автозаправки с других нефтебаз компании, у Красноярскнефтепродукт их 12 по всему региону.

Евгений Афанасьев, министр промышленности энергетики и ЖКХ Красноярского края:

«Задачи, решаемые КНП, остаются, но для этого есть другие нефтебазы, реконструированные — это и Назарово, и Заозерный. Закрытие нефтебазы — это непростое, но стратегически верное решение».

Власти города уверены, на месте нефтебазы в будущем может появиться современный жилой микрорайон, еще необходимо провести рекультивацию земель и внести изменения в градостроительные документы.

«Закрытие нефтебазы, однозначно, будет способствовать улучшению экологической обстановки и безопасности в границах Красноярска. Что касается развития территории нефтебазы, а это 20 гектаров земли, то мы уже ведем диалог над параметрами будущей застройки, хоть это и не быстрый вопрос», — добавил заместитель главы Красноярска Олег Животов.