В Красноярском крае стали больше строить

Аналитики Красноярскстата обновили данные по строительству в регионе. Так, в период с января по ноябрь 2019 года в крае сдано 12 522 квартиры.

«Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 314,2 тыс. кв. метров, или 37,1% общего объема жилья, введенного в январе-ноябре 2019 года», - рассказали аналитики.

Отметим, что в 2018 году застройщики сдали почти на 1000 квартир меньше - 11 689 объектов.

Напомним, в плане Минстроя на текущий год значится 1,174 тыс. кв. м жилья. К 2021 году министерство строительства собирается на 30% увеличить темпы возведения жилых домов.