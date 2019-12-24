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В Красноярском крае стали больше строить

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Красноярск
11:54 24 Декабря 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики Красноярскстата обновили данные по строительству в регионе. Так, в период с января по ноябрь 2019 года в крае сдано 12 522 квартиры. 

«Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 314,2 тыс. кв. метров, или 37,1% общего объема жилья, введенного в январе-ноябре 2019 года», - рассказали аналитики. 

Отметим, что в 2018 году застройщики сдали почти на 1000 квартир меньше - 11 689 объектов. 

Напомним, в плане Минстроя на текущий год значится 1,174 тыс. кв. м жилья. К 2021 году министерство строительства собирается на 30% увеличить темпы возведения жилых домов. 

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