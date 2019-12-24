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В Красноярске к Новому году украсили салоны 70 автобусов

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Красноярск
09:44 24 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске к Новому году украшают салоны общественного транспорта. В пресс-службе городской администрации сообщили, что уже преобразились 70 автобусов, которые работаю на 25 маршрутах.

Окна, панели и потолки украшают гирляндами, мишурой, снежинками, новогодними игрушками и открытками с пожеланиями для пассажиров.

«Есть и тематически оформленные автобусы. Например, транспортное средство кондуктора муниципального пассажирского автотранспортного предприятия № 7 Елены Фалеевой – это «Избушка Зимы» со снежинками и белыми гирляндами на окнах, белоснежной елочкой и настоящими вербами в салоне», - рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

На маршруте № 37 водитель и кондуктор в преддверии праздника сменили униформу на костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Их главная цель - создать для пассажиров новогоднее настроение.

Напомним, в новогоднюю ночь автобусы будут работать до 4 утра. 31 декабря с 23:00 до 3:30 1 января в Красноярске запустят 14 маршрутов. Они будут курсировать с интервалом в 30 минут и подвозить горожан из разных районов на остров Татышев. Стоимость проезда - 26 рублей.

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