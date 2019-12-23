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Идеальный новогодний городок

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Красноярск
17:28 23 Декабря 2019
елка, новый год, праздник, полюс
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В Красноярске на Театральной площади открылась ставшая уже традиционной «Белая ярмарка» - точка притяжения тысяч горожан. Вплоть до 12 января здесь можно попасть в зимнюю сказку, покататься на коньках и ледяных горках, угоститься горячим кофе и просто отлично провести время.

Идеальный новогодний городок

Новогодняя елка и ледяной городок заняли нижний ярус Театральной площади. Там же - самая длинная ледяная горка в городе (115 метров). Это пример классического новогоднего городка. Новые тренды в городских развлечениях - на верхнем ярусе. Там можно выпить кофе или чай, прикупить сувениры и подарки друзьям и близким, сделать отличные фотографии в специальной фотозоне «Сказочный лес».

Идеальный новогодний городок

Одно из главных развлечений - «золотой» каток от золотодобывающей компании «Полюс», которая уже третий год поддерживает проведение «Белой ярмарки». При этом оба формата на двух ярусах образуют одну большую яркую зимнюю сказку.

«В краевой столице открылся ряд районных елок и ледовых городков. Красноярск постепенно «накрывает» праздник! Пусть 2020 год принесет в ваши семьи только счастливые события, а нашей большой красноярской семье подарит множество поводов для гордости за родной город!», - сказал во время открытия елки и «Белой ярмарки» мэр Красноярска Сергей Еремин.

«Белая ярмарка» - совместный проект администрации Центрального района и медиагруппы «Прима». По словам организатора Ильи Сураева, «Белая ярмарка» - это попытка сделать альтернативу традиционным городским елкам.

«Нашей команде кажется недостаточным, чтобы были только ледяные скульптуры, горка и елка. Поэтому на Театральной есть и ледяное иглу, и сцена, концерты на которой идут каждый час, а не только в день открытия. Нам важно, чтобы для гостей были теплые туалеты, много еды и кофе, зона обогрева у каминов и многое другое. То есть элементарная забота о гостях, а не событие ради галочки. Все это, разумеется, мы делаем с помощью наших партнеров. Например, наш главный друг и соорганизатор - золотодобывающая компания «Полюс». В этом году они дарят красноярцам «Золотой каток». Рекомендую на себе опробовать первоклассное качества льда и оценить музыкальную подборку «Золотые хиты на золотом катке». И, разумеется, не забывайте про чумовые фото с катка с видом на Оперный Театр», - рассказал Сураев.

Идеальный новогодний городок

Красноярка Полина Зернова работает в центре. После работы пришла на открытие «Белой ярмарки» специально, чтобы покататься на коньках.

«Я прошлые новогодние праздники провела в Москве. И меня очень вдохновил там каток на Красной площади. Ты как будто паришь, а вокруг тебя яркие огни, улыбки, смех. Сюда я пришла как раз за такими вот впечатлениями. Честно скажу, здесь ничуть не хуже, чем в столице!», - поделилась она.

В этом году «золотой» каток от компании «Полюс» имеет и дополнительный смысл - по соседству расположилась фан-зона чемпионата России по фигурному катанию. Здесь можно будет посмотреть трансляции состязаний, которые пройдут в Красноярске с 26 по 29 декабря.

«Билетов на соревнования нам не досталось, но смотреть придем обязательно сюда, - рассказывает Людмила Прошина, которая ждет внучек около катка. - Внучки у меня только начали заниматься фигурным катанием и очень мечтают стать чемпионками. А здесь можно не только смотреть выступления наших прославленных фигуристов и фигуристок, но и тут же пробовать повторить какие-то элементы».

Идеальный новогодний городок

Добавим, «Белая Ярмарка» будет работать до 12 января по будням с 17:00 до 21:00. В выходные и праздничные дни - с 12:00 до 21:00. В новогоднюю ночь 31 декабря ярмарка открыта с 23:00 до 02:00. Почему бы новый год не встретить прямо здесь?

 

по материалам компании «Полюс»

фото: «Полюс»

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