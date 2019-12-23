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Губернатор Красноярского края подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов

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Красноярск
17:41 23 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В понедельник, 23 декабря, глава Красноярского края Александр Усс провел традиционную пресс-конференцию - губернатор ответил на вопросы журналистов о главных событиях 2019 года. 

«Для меня важными являются три события, все они начинаются с буквы «У», как это не странно, – Универсиада, урожай рекордный и управление финансами, отличное исполнение бюджета, лучшее за последние десять лет», - сказал на встрече глава края. 

В планах у региона провести крупные спортивные события - чемпионат России по фигурному катанию, первенство мира по керлингу среди юниоров, этапы Кубка мира по фристайлу, зимнюю Спартакиаду учащихся России и всероссийскую зимнюю Спартакиада для лиц с ограниченными возможностями.

Также регион рассчитывает еще больше повысить показатели урожайности. 

Губернатор отметил, что для каждого жителя края были свои достижения в уходящем году. Для студентов - победа в финале Высшей лиги КВН, для северян - начало опытно-промышленного бурения, освоение Пайяхского месторождения. Обманутые дольщики дождались выплат - это, в первую очередь, касается инвесторов строительной компании «Реставрация». 

«В ближайшее время мы найдем решение проблемы по ул. Грунтовой, где это тянется уже много-много лет», — пояснил губернатор. 

Некоторые важные решения в крае в предстоящем году коснутся недропользователей. Власти региона намерены обратиться в Федерацию с инициативой о введении страховой ответственности компаний за возможный ущерб природе. Дело в том, что уставной капитал фирм, как правило, около 20-30 тысяч рублей. Взыскать многомиллионный ущерб с недропользователей практически невозможно. В новой форме предлагается обязать компании при получении лицензии позаботиться о страховках. 

Экология также вызвала множество вопросов у представителей СМИ. Глава края рассказал о газификации региона. Стоимость работ оценивается в 120 млрд рублей - такие траты регион потянуть не сможет. Власти края намерены обратиться в Федерацию, чтобы попросить финансирования. Усс добавил, что ожидать газификации региона в ближайшие три года достаточно непросто. 

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