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В красноярском аэропорту открылась еще одна зона duty free

Главная Общество
Красноярск
16:26 23 Декабря 2019
красноярск, общество, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В международном аэропорту Красноярска открылся второй duty free - он находится в зоне прилета, а значит купить беспошлинные товары смогут пассажиры, которые прибыли в краевой центр. Об этом рассказали в воздушной гавани. 

«На продажу в новом магазине выставлены табачные изделия, алкоголь и сладости. В нем принимаются все основные виды банковских карт и три вида валют: рубль, доллар и евро», - рассказали в аэропорту о магазине. 

Отметим, что первый duty free находится в секторе вылета международных рейсов, на третьем этаже нового терминала. 

Напомним, в 2018 году Красноярск был включен в перечень пунктов пропуска, где как раз собирались открывать беспошлинные пункты продаж в зоне прилета. Помимо краевого центра в список также попали воздушные гавани в Хабаровске, Владивостоке, Сочи, Иркутске, Самаре, Ростове-на-Дону, Архангельске, Москве, Санкт-Петербурге. 

Фото: аэропорт Красноярска

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