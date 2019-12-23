В красноярском аэропорту открылась еще одна зона duty free

В международном аэропорту Красноярска открылся второй duty free - он находится в зоне прилета, а значит купить беспошлинные товары смогут пассажиры, которые прибыли в краевой центр. Об этом рассказали в воздушной гавани.

«На продажу в новом магазине выставлены табачные изделия, алкоголь и сладости. В нем принимаются все основные виды банковских карт и три вида валют: рубль, доллар и евро», - рассказали в аэропорту о магазине.

Отметим, что первый duty free находится в секторе вылета международных рейсов, на третьем этаже нового терминала.

Напомним, в 2018 году Красноярск был включен в перечень пунктов пропуска, где как раз собирались открывать беспошлинные пункты продаж в зоне прилета. Помимо краевого центра в список также попали воздушные гавани в Хабаровске, Владивостоке, Сочи, Иркутске, Самаре, Ростове-на-Дону, Архангельске, Москве, Санкт-Петербурге.

Фото: аэропорт Красноярска