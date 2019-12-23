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Красноярцам показали результат благоустройства «Гремячей гривы»

Главная Общество
Красноярск
15:55 23 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске завершился второй этап благоустройства экопарка «Гремячая грива». Работы проходили со стороны кластера «Радуга», стадиона «Ветлужанка», спорткомплексов «Академия биатлона» и «Сопка».

Для туристов оборудовали деревянные тропы на площади 1,3 тысяч га, ведущие в лес. Рабочие собрали беседки и сделали настил под палаточный городок. Также в экопарке установили указатели и освещение. 

По словам руководителя агентства по туризму Юлии Верхушиной, самые серьезные строительные объекты второго этапа благоустройства - мост через овраг и две смотровые. По задумке авторов, экопарк должен остаться «природным», поэтому рабочие практически не вмешивались в окружающую среду. 

Официальное открытие новых объектов состоится в январе 2020 года. Стоимость работ - 44 млн рублей. 

Напомним, первую очередь парка «Гремячая грива» для посетителей открыли в 2018 году. В лесу в районе СФУ и Академии биатлона благоустроили около 60 га. Вход в парк расположен около остановки «Сопка» на пр. Свободный.

Красноярцам показали результат благоустройства «Гремячей гривы»

Фото: Юлия Верхушина / Instagram

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