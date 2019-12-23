В январе Красноярск «накроет» эпидемия гриппа

В январе 2020 года в Красноярском крае прогнозируется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такими прогнозами поделились в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты советуют жителям сделать прививку заранее. Чтобы у организма сформировался иммунитет, необходимо минимум две недели.

«Вакцину необходимо поставить заблаговременно, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, который, согласно прогнозам, ожидается в январе 2020 года. Защитный эффект сохраняется до 12 месяцев», - рассказали в ведомстве.

Напомним, в декабре в регионе наблюдалось снижение числа заболевших гриппом. За период с 9 по 15 декабря вирусы подхватили 9,9 тысячи человек - это меньше, чем в начале декабря. По Красноярску эпидемический порог на 19,8% ниже критического уровня.