23 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске началась продажа дешевых билетов в Крым

Главная Общество
Красноярск
14:07 23 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярцы могут купить дешевые авиабилеты в Крым. Компания «Аэрофлот» начала продажу субсидируемых билетов на рейсы «Красноярск — Симферополь — Красноярск». Полетная программа стартует с 30 марта по 24 октября. 

Стоимость билета будет фиксированной и составит 7 тысяч рублей в одну сторону. Скидки предусмотрены для красноярцев в возрасте до 23 лет, а также после 55 для женщин и 60 для мужчин. На льготные тарифы также могут рассчитывать инвалиды и многодетные семьи. 

Летать на полуостров пассажиры смогут четыре раза в неделю на борту Boeing-737-800. В новом расписании рейсы «Красноярск — Симферополь» стоят по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.  Обратно можно улететь по  вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. 

Напомним, хаб «Аэрофлота» в воздушной гавани краевого центра начнет работать в 2020 году. Соответствующее соглашение подписано между авиакомпанией, Красноярский краем и аэропортом. Ожидается, что к 2023 году пассажиропоток «Аэрофлота» увеличится до миллиона человек в год. Региональные базы авиакомпании также откроются в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В январе Красноярск «накроет» эпидемия гриппа

В январе Красноярск «накроет» эпидемия гриппа

23 Декабря 2019 г.
О пике заболеваемости рассказали в Роспотребнадзоре
Новости Красноярска: Быстринский ГОК получил разрешение на работу

Быстринский ГОК получил разрешение на работу

23 Декабря 2019 г.
Роснедра одобрило ввод в эксплуатацию всех производственных объектов
Новости Красноярска: На «Дорожном Радио Красноярск» продолжается акция «А мы везем подарки»

На «Дорожном Радио Красноярск» продолжается акция «А мы везем подарки»

23 Декабря 2019 г.
Победителем может стать каждый
Новости Красноярска: Поселок Никель ждут масштабные преобразования

Поселок Никель ждут масштабные преобразования

23 Декабря 2019 г.
Бизнес и власть обсудили перспективы развития
Новости Красноярска: Непопулярный у красноярцев троллейбус меняет схему движения

Непопулярный у красноярцев троллейбус меняет схему движения

23 Декабря 2019 г.
Маршрут №8 буде ходить до ул. Партизана Железняка
Новости Красноярска: В Красноярске нашли опасную плотину

В Красноярске нашли опасную плотину

23 Декабря 2019 г.
Прокуратура распорядилась устранить все нарушения
Новости компаний
23/12
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске закроют разворот на ул. 9 Мая

В Красноярске закроют разворот на ул. 9 Мая

18 Декабря 2019 г.
Запрет будет действовать постоянно
Новости Красноярска: Красноярскому метро дадут старт в 2020 году

Красноярскому метро дадут старт в 2020 году

20 Декабря 2019 г.
Строительство может начаться уже в следующем году
Новости Красноярска: В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

18 Декабря 2019 г.
Стало больше аварий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19