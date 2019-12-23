В Красноярске началась продажа дешевых билетов в Крым

Красноярцы могут купить дешевые авиабилеты в Крым. Компания «Аэрофлот» начала продажу субсидируемых билетов на рейсы «Красноярск — Симферополь — Красноярск». Полетная программа стартует с 30 марта по 24 октября.

Стоимость билета будет фиксированной и составит 7 тысяч рублей в одну сторону. Скидки предусмотрены для красноярцев в возрасте до 23 лет, а также после 55 для женщин и 60 для мужчин. На льготные тарифы также могут рассчитывать инвалиды и многодетные семьи.

Летать на полуостров пассажиры смогут четыре раза в неделю на борту Boeing-737-800. В новом расписании рейсы «Красноярск — Симферополь» стоят по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Обратно можно улететь по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, хаб «Аэрофлота» в воздушной гавани краевого центра начнет работать в 2020 году. Соответствующее соглашение подписано между авиакомпанией, Красноярский краем и аэропортом. Ожидается, что к 2023 году пассажиропоток «Аэрофлота» увеличится до миллиона человек в год. Региональные базы авиакомпании также откроются в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске.