Быстринский ГОК получил разрешение на работу

Федеральное агентство по недропользованию выдало все необходимые документы для полного ввода в эксплуатацию Быстринского ГОКа. Комбинат начали строить в 2013 году, уже в 2017-м стартовали пусконаладочные работы. Тогда же проект промышленного объекта получил одобрение госэкспертизы.

На сегодняшний день Быстринский ГОК имеет разрешение на ввод по всем 45 этапам строительства, которые насчитывают более 250 производственных объектов. Самые крупные из них - обогатительная фабрика, карьеры, административно-бытовые комплексы, объекты энерго-, тепло- и водоснабжения, очистные сооружения, а также хвостохранилище и ЦРММ.

«Получение разрешений на ввод в эксплуатацию — важнейшая веха в истории Быстринского ГОКа. Она означает, что мы прошли путь от закладки фундамента до полной готовности каждого объекта производственной площадки комбината и до завершения программы поэтапного ввода в эксплуатацию. Проектный офис, управление капитального строительства ГРК „Быстринское“, производственные подразделения комбината проделали огромную работу в тесном сотрудничестве с надзорными органами — параллельно с пусконаладочными работами — и уложились строго в заявленные сроки», — отметил генеральный директор ГРК «Быстринское» Александр Попов.

Быстринский ГОК является одним из самых современных и высокотехнологичных предприятий компании «Норникель».

«Он построен с учетом высоких производственных и социальных стандартов. Стратегия долгосрочного развития компании задала вектор на формирование современного, эффективного, экологически безопасного производства, и мы максимально ему отвечаем. Здания и сооружения ГОКа не только строго соответствуют проектной документации — все они построены с учетом самых актуальных технологических требований к современному промышленному предприятию», — рассказал руководитель проектного офиса ГРК «Быстринское» Сергей Королев. ​

Напомним, комбинат обогащает руду Быстринского месторождения золота, меди и железа. Ежегодно на Быстринском ГОКе планируется переработка около 10 млн тонн руды. Выход комбината на проектную мощность планируется в 2020 году.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»