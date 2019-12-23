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На «Дорожном Радио Красноярск» продолжается акция «А мы везем подарки»

Главная Общество
Красноярск
12:34 23 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Радиостанция «Дорожное радио Красноярск» раздает новогодние подарки. Акция так и называется – «А мы везем подарки». Выиграть призы и сертификаты может каждый.

Условия просты – на радиостанции звучит кодовая фраза «А мы везем подарки». Встречая на главных дорогах Красноярска Деда Мороза и Снегурочку с табличками «Дорожное радио», необходимо назвать волшебную фразу и стать победителем. Подарки подготовили партнеры акции:

  • Школа скорочтения и развития интеллекта «IQ 007»
  • Натяжные потолки и стены «Блейхерт»
  • Мясные полуфабрикаты из Бурятии «Катюша»
  • Магазин товаров для дома «Байчжэн»
  • Натяжные потолки «Аватар»

Акция проводится до конца декабря. Подробности в официальной группе «Дорожное радио Красноярск». 

На «Дорожном Радио Красноярск» продолжается акция «А мы везем подарки»
На «Дорожном Радио Красноярск» продолжается акция «А мы везем подарки»
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