Поселок Никель ждут масштабные преобразования

Представители бизнеса и власти обсудили перспективы развития поселка Никель в Мурманской области. На форсайт-сессии «Никель: от моногорода к поливозможностям» приняли участие губернатор региона Андрей Чибис, старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, директор Кольской ГМК Евгений Борзенко, представители Минэкономразвития России, НК «Фонд развития моногородов» и фонда «Сколково», а также общественники.

«Цель нашей форсайт-сессии состоит в том, чтобы сформировать пул идей и инструментов, которые в течение ближайших трех месяцев должны превратиться в программу развития Печенгского района и поселка Никель. Для участия в разработке привлечены все заинтересованные стороны: только совместными усилиями, «обсудив сложности и синхронизировав возможности, можно получить жизнеспособный план», - сказала в рамках встречи Лариса Зелькова.

Губернатор региона подчеркнул, что только совместными усилиями власти и крупного бизнеса можно реализовать намеченные цели. Пока все договоренности выполняются:

«Вместе с компанией «Норникель» и Кольской ГМК мы очень плотно ведем отработку мероприятий, связанных с реструктуризацией производственной цепочки и закрытием плавильного цеха. В режиме ежемесячной сверки мы четко держим на контроле все процессы, связанные с закрытием цеха. Все наши договоренности выполняются», — пояснил Андрей Чибис.

«Норникель» реализует в регионах присутствия беспрецедентные экологические проекты. Представители компании приняли решение закрыть плавильное производство в поселке Никель - это позволит свести к нулю экологическую нагрузку в Печенгском районе. Президент «Норникеля» Владимир Потанин и глава Мурманской области Андрей Чибис также подписали соглашение о постиндустриальном развитии субъекта РФ – компания готова вложить в различные проекты около 140 млрд рублей.

Напомним, остановка производства плавильного цеха в Никеле будет осуществляться поэтапно, до конца 2020 года. Компания использует опыт, который уже применялся в Норильске в 2016 году – тогда на севере Красноярского края закрывался Никелевый завод. Сегодня остановлен один плавильный агрегат. 58 сотрудников из 65 уже трудоустроены на предприятия «Норникеля».

«Бо́льшая часть сотрудников уже трудоустроены на предприятиях „Норникеля“, часть — в процессе», — сказал генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

Для каждого из оставшихся сотрудников подберут оптимальные решения по трудоустройству.

Такие же преобразования ждут и Мурманскую область, где представители власти запланировали создание Центра развития – здесь будет аккумулирована вся информация о наличии вакансий, о возможностях переобучения и повышения квалификации, а также необходимая правовая информация.

В данный момент также ведется обсуждение стартапов, запуск которых на территории поселка Никель позволит создать новые рабочие места. По словам губернатора области, рассматриваются четыре крупных инвестиционных проекта, в числе которых ввод современного, экологически безопасного металлургического производства на территории поселка, переработка шлаков, создание абразивных материалов и др.

Закрытие производственных активов позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и открыть туристический потенциал региона.

Правительство также предусмотрело финансовую поддержку для частных инвесторов. Власти области готовы выделить гранты до миллиона рублей.

Инвесторы могут рассчитывать и на поддержку Фонда развития моногородов. Для них предусмотрены беспроцентные займы до 250 млн рублей и выше под 5% годовых. Минэкономразвития России при наличии региональных заявок для участия в федеральных программах или формирования особого налогового режима готово оказать поддержку на федеральном уровне. Власти Мурманской области также обсуждают возможность создания технопарка на территории поселка.

В «Норникеле» уверены, что опыт компании по формированию новой экономической модели в Печенгском районе может быть использован и для решения аналогичных задач в других российских моногородах.