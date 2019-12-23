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Непопулярный у красноярцев троллейбус меняет схему движения

Главная Общество
Красноярск
12:00 23 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Троллейбус №8 в Красноярске меняет схему движения. С 1 января предстоящего года электротранспорт будет ходить от микрорайона Северный до Автовокзала - маршрут построен через ул. Партизана Железняка, рассказали в департаменте транспорта. 

Сейчас троллейбус №8 ходит по маршруту от ЖД вокзала по улице Карла Маркса через улицу Партизана Железняка в Северный. Конечный пункт - остановка «Школа».  

В мэрии объяснили, что троллейбус №8 фактически дублировал маршрут №7, из-за чего был не слишком популярен у горожан.   

Напомним, со следующего года в Красноярске подорожает проезд в электротранспорте. Министерство тарифной политики в крае рассматривает возможность повышения стоимости проезда в трамваях и троллейбусах. Предполагается, что цена увеличится на три рубля - с 19-ти до 22-х рублей. 

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