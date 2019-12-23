В Красноярске нашли опасную плотину

Красноярская прокуратура проверила плотину, расположенную по ул. 2-я Депутатская в краевом центре. Гидротехническое сооружение фактически является заброшенным - у плотины отсутствует декларация безопасности, сведения о ней не внесены в специальный регистр, рассказали в пресс-службе ведомства.

Право собственности на водный объект принадлежит городу.

«Критерии безопасности, а также класс данного гидротехнического сооружения не определены, декларация безопасности плотины отсутствует, сведения о ней в регистр не внесены», - пояснили в прокуратуре.

Рядом с сооружением расположены жилые дома, а также временные и капитальные объекты.

Первому заместителю главы Красноярска внесли представление. В ближайшее время плотину обследуют, после чего оформят всю необходимую документацию. Незаконно размещенные на ней объекты снесут.