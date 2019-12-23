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В Красноярске нашли опасную плотину

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Красноярск
11:30 23 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярская прокуратура проверила плотину, расположенную по ул. 2-я Депутатская в краевом центре. Гидротехническое сооружение фактически является заброшенным - у плотины отсутствует декларация безопасности, сведения о ней не внесены в специальный регистр, рассказали в пресс-службе ведомства. 

Право собственности на водный объект принадлежит городу. 

«Критерии безопасности, а также класс данного гидротехнического сооружения не определены, декларация безопасности плотины отсутствует, сведения о ней в регистр не внесены», - пояснили в прокуратуре. 

Рядом с сооружением расположены жилые дома, а также временные и капитальные объекты. 

Первому заместителю главы Красноярска внесли представление. В ближайшее время плотину обследуют, после чего оформят всю необходимую документацию. Незаконно размещенные на ней объекты снесут.

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