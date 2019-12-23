КрасКом предупреждает: за кражу люков можно угодить под суд

32-х летний житель Советского района получил два года условно за попытку своровать крышки люков в микрорайоне «Солнечный».

В сентябре это года среди бела дня двое мужчин, пользуясь тем, что за ними никто не наблюдает, собрали в нескольких дворах на ул. 40 лет Победы чугунные крышки с шести колодцев сразу трех организаций: «КрасКом», «Ростелеком» и УК «Континент». К счастью, сдать их в пункт приема металлолома воришки не смогли. Сотрудники полиции задержали злоумышленников с поличным, когда они собирались грузить крышки в машину.

Один написал явку с повинной, активно сотрудничал со следователями, в суде полностью признал свою вину, раскаялся и получил условный срок. В отношении его подельника уголовное дело вывели в отдельное производство и продолжили расследование, которое дополнили другим случаям хищения чужого имущества.

— Около 8 миллионов рублей в год составляют затраты компании «КрасКом» на покупку и установку новых крышек люков взамен украденных или сломанных, — рассказывает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Эти деньги «КрасКом» мог бы, да и планировал направить на капитальный ремонт трубопроводов и благоустройство дворов после устранения аварий, но исправный люк нужен, в первую очередь, для безопасности красноярцев и транспорта. Так что те, кто ворует крышки, воруют у себя и своих земляков, подвергая угрозе их жизнь и жизнь собственных детей. На нашем обслуживании находится 47728 смотровых колодцев на водопроводных, канализационных и тепловых сетях. К каждому охраннику не поставишь. Остается надеяться на порядочность горожан. Ну, а тем, кто, честно жить не хочет, пусть станет предупреждением решение Советского суда, вынесшего приговор подсудимому только за попытку унести крышку люка, оставляя колодец открытым, а значит опасным для пешеходов и водителей.

Уважаемые красноярцы, если вы видите открытый люк, — сообщите его координаты в службу 005 или в диспетчерскую компании «КрасКом» по телефону: 211-39-63. Заявки принимаются круглосуточно. Даже если окажется, что люк не относится к системе водоснабжения, канализации или будет бесхозяйным, диспетчера «КрасКома» передадут информацию другим городским службам, и колодец будет оперативно закрыт. Ваш звонок — это чья-то спасенная жизнь.

Фото: пресс-служба «КрасКом»

По материалам пресс-службы «КрасКома»