23 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

КрасКом предупреждает: за кражу люков можно угодить под суд

Главная Общество
Красноярск
10:17 23 Декабря 2019
кража, коммунальное хозяйство, жкх, суд
версия для печати Ico_print

32-х летний житель Советского района получил два года условно за попытку своровать крышки люков в микрорайоне «Солнечный».

В сентябре это года среди бела дня двое мужчин, пользуясь тем, что за ними никто не наблюдает, собрали в нескольких дворах на ул. 40 лет Победы чугунные крышки с шести колодцев сразу трех организаций: «КрасКом», «Ростелеком» и УК «Континент». К счастью, сдать их в пункт приема металлолома воришки не смогли. Сотрудники полиции задержали злоумышленников с поличным, когда они собирались грузить крышки в машину.

Один написал явку с повинной, активно сотрудничал со следователями, в суде полностью признал свою вину, раскаялся и получил условный срок. В отношении его подельника уголовное дело вывели в отдельное производство и продолжили расследование, которое дополнили другим случаям хищения чужого имущества.

— Около 8 миллионов рублей в год составляют затраты компании «КрасКом» на покупку и установку новых крышек люков взамен украденных или сломанных, — рассказывает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Эти деньги «КрасКом» мог бы, да и планировал направить на капитальный ремонт трубопроводов и благоустройство дворов после устранения аварий, но исправный люк нужен, в первую очередь, для безопасности красноярцев и транспорта. Так что те, кто ворует крышки, воруют у себя и своих земляков, подвергая угрозе их жизнь и жизнь собственных детей. На нашем обслуживании находится 47728 смотровых колодцев на водопроводных, канализационных и тепловых сетях. К каждому охраннику не поставишь. Остается надеяться на порядочность горожан. Ну, а тем, кто, честно жить не хочет, пусть станет предупреждением решение Советского суда, вынесшего приговор подсудимому только за попытку унести крышку люка, оставляя колодец открытым, а значит опасным для пешеходов и водителей.

Уважаемые красноярцы, если вы видите открытый люк, — сообщите его координаты в службу 005 или в диспетчерскую компании «КрасКом» по телефону: 211-39-63. Заявки принимаются круглосуточно. Даже если окажется, что люк не относится к системе водоснабжения, канализации или будет бесхозяйным, диспетчера «КрасКома» передадут информацию другим городским службам, и колодец будет оперативно закрыт. Ваш звонок — это чья-то спасенная жизнь.

Фото: пресс-служба «КрасКом»
По материалам пресс-службы «КрасКома»

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: К концу рабочей недели в Красноярск придут 20-градусные морозы

К концу рабочей недели в Красноярск придут 20-градусные морозы

23 Декабря 2019 г.
Всю неделю будет снежно
Новости Красноярска: Снимок норильской медведицы попал на страницы Time

Снимок норильской медведицы попал на страницы Time

22 Декабря 2019 г.
Фотография попала в топ-100 лучших кадров года
Новости Красноярска: Красноярцы возмутились помойкой на территории Перинатального центра

Красноярцы возмутились помойкой на территории Перинатального центра

21 Декабря 2019 г.
Мусор растаскивают собаки
Новости Красноярска: Ачинские школьники посетят главные новогодние утренники России и Красноярского края

Ачинские школьники посетят главные новогодние утренники России и Красноярского края

21 Декабря 2019 г.
В Москву отправятся семь детей
Новости Красноярска: «Победа» планирует запустить рейсы из Красноярска в Таиланд

«Победа» планирует запустить рейсы из Красноярска в Таиланд

20 Декабря 2019 г.
Авиакомпания запросила допуски в Росавиации
Новости Красноярска: Известный комментатор Губерниев назвал писателя Виктора Астафьева одним из любимых авторов

Известный комментатор Губерниев назвал писателя Виктора Астафьева одним из любимых авторов

20 Декабря 2019 г.
Он рассказал, что часто читает произведения писателя
Новости компаний
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

19 Декабря 2019 г.
По маркировке из 12 образцов 11 не соответствуют ГОСТу
Новости Красноярска: В Ачинске запускают новогодние трамваи

В Ачинске запускают новогодние трамваи

18 Декабря 2019 г.
Они начнут курсировать с 24 декабря
Новости Красноярска: В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

18 Декабря 2019 г.
Стало больше аварий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19