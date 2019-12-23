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К концу рабочей недели в Красноярск придут 20-градусные морозы

Главная Общество
Красноярск
08:30 23 Декабря 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске ожидается похолодание. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в понедельник, 23 декабря, воздух днем прогреется до -8…-10°С. Будет облачно, возможен небольшой снег и юго-восточный ветер с порывами до 2-7 м/с.

«На севере центральных районов температура воздуха ночью -30…-35°С, местами до -38°С, днем -25…-30°С, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе метеоцентра.

В ночь на вторник, 24 декабря, температура опустится до -11°С, в светлое время суток потеплеет до -7°С.

Самым теплым днем недели будет среда, 25 декабря: днем термометры покажут -4°С.
В четверг ночью в Красноярске ожидается -10°С, днем около -7°С.

В ночь на пятницу 27 декабря, ночные температуры опустятся до -20°С, днем столбики термометров не поднимутся выше отметки -18°С. Такая морозная погода сохранится и в выходные. Всю неделю в Красноярске будет снежно. 
 

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