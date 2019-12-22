Снимок норильской медведицы попал на страницы Time

Снимок норильского фотографа Ирины Яринской, на котором изображена разгуливающая по промзоне города белая медведица, вошел в топ-100 лучших фотографий по версии американского журнала Time.

«Белый медведь идет по дороге на окраине промышленного города Норильск (Россия) в июне. Говорят, что голодный медведь находился в сотнях миль от его естественной среды обитания. Это изображение включено в ежегодный отбор Time из 100 лучших фотографий года», - говорится в социальных сетях журнала.

Напомним, истощенную белую медведицу заметили местные жители - самка питалась отходами в промзоне Норильска и находилась на грани гибели. Животное решили перевезти в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», где белая медведица успешно проходит реабилитацию. Сейчас самка чувствует себя хорошо — ей выделили отдельный вольер. Заполярный хищник набирает вес и идет на поправку.

Фото: vk.com/roevzoo