22 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Снимок норильской медведицы попал на страницы Time

Главная Общество
Красноярск
11:30 22 Декабря 2019
общество, красноярск, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Снимок норильского фотографа Ирины Яринской, на котором изображена разгуливающая по промзоне города белая медведица, вошел в топ-100 лучших фотографий по версии американского журнала Time.

«Белый медведь идет по дороге на окраине промышленного города Норильск (Россия) в июне. Говорят, что голодный медведь находился в сотнях миль от его естественной среды обитания. Это изображение включено в ежегодный отбор Time из 100 лучших фотографий года», - говорится в социальных сетях журнала. 

Напомним, истощенную белую медведицу заметили местные жители - самка питалась отходами в промзоне Норильска и находилась на грани гибели. Животное решили перевезти в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», где белая медведица успешно проходит реабилитацию. Сейчас самка чувствует себя хорошо — ей выделили отдельный вольер. Заполярный хищник набирает вес и идет на поправку. 

Фото: vk.com/roevzoo

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы возмутились помойкой на территории Перинатального центра

Красноярцы возмутились помойкой на территории Перинатального центра

21 Декабря 2019 г.
Мусор растаскивают собаки
Новости Красноярска: Ачинские школьники посетят главные новогодние утренники России и Красноярского края

Ачинские школьники посетят главные новогодние утренники России и Красноярского края

21 Декабря 2019 г.
В Москву отправятся семь детей
Новости Красноярска: «Победа» планирует запустить рейсы из Красноярска в Таиланд

«Победа» планирует запустить рейсы из Красноярска в Таиланд

20 Декабря 2019 г.
Авиакомпания запросила допуски в Росавиации
Новости Красноярска: Известный комментатор Губерниев назвал писателя Виктора Астафьева одним из любимых авторов

Известный комментатор Губерниев назвал писателя Виктора Астафьева одним из любимых авторов

20 Декабря 2019 г.
Он рассказал, что часто читает произведения писателя
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ поддержал чемпионат «Профессионалы будущего»

Ачинский НПЗ поддержал чемпионат «Профессионалы будущего»

20 Декабря 2019 г.
Лучшие участники отправятся на заводскую практику
Новости Красноярска: Красноярскому метро дадут старт в 2020 году

Красноярскому метро дадут старт в 2020 году

20 Декабря 2019 г.
Строительство может начаться уже в следующем году
Новости компаний
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

18 Декабря 2019 г.
Стало больше аварий
Новости Красноярска: В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

19 Декабря 2019 г.
По маркировке из 12 образцов 11 не соответствуют ГОСТу
Новости Красноярска: В Ачинске запускают новогодние трамваи

В Ачинске запускают новогодние трамваи

18 Декабря 2019 г.
Они начнут курсировать с 24 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19