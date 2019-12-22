Снимок норильской медведицы попал на страницы Time

Снимок норильского фотографа Ирины Яринской, на котором изображена разгуливающая по промзоне города белая медведица, вошел в топ-100 лучших фотографий по версии американского журнала Time.
«Белый медведь идет по дороге на окраине промышленного города Норильск (Россия) в июне. Говорят, что голодный медведь находился в сотнях миль от его естественной среды обитания. Это изображение включено в ежегодный отбор Time из 100 лучших фотографий года», - говорится в социальных сетях журнала.
Напомним, истощенную белую медведицу заметили местные жители - самка питалась отходами в промзоне Норильска и находилась на грани гибели. Животное решили перевезти в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», где белая медведица успешно проходит реабилитацию. Сейчас самка чувствует себя хорошо — ей выделили отдельный вольер. Заполярный хищник набирает вес и идет на поправку.
Фото: vk.com/roevzoo
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A stray polar bear walks on a road on the outskirts of the industrial city of Norilsk, #Russia, in June. The hungry bear was said to be hundreds of miles from its natural habitat. This image is included in TIME's annual selection of the year's Top 100 Photos. See the full list at the link in bio. Photograph by @irina_yarinskaya—Zapolyarnaya Pravda/@afpphoto/@gettyimages