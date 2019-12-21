Красноярцы возмутились помойкой на территории Перинатального центра

Красноярцы сегодня утром возмутились состоянием территории Перинатального центра. Мусор из контейнеров растаскивают бродячие собаки. Ворота на территорию медучреждения около баков открыты.

Фотографию в редакцию Sibnovosti.ru прислали жители «Гремячего лога» - из окон видно, что территория вокруг площадки для сбора ТКО вся в пакетах и отходах.

Как заявили Sibnovosti.ru в «Красноярской рециклинговой компании» (левобережном операторе по обращению с отходами), здесь вина лежит исключительно на персонале медицинского учреждения.