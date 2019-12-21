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Красноярцы возмутились помойкой на территории Перинатального центра

Главная Общество
Красноярск
12:34 21 Декабря 2019
мусор, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы сегодня утром возмутились состоянием территории Перинатального центра. Мусор из контейнеров растаскивают бродячие собаки. Ворота на территорию медучреждения около баков открыты.

Фотографию в редакцию Sibnovosti.ru прислали жители «Гремячего лога» - из окон видно, что территория вокруг площадки для сбора ТКО вся в пакетах и отходах.

Красноярцы возмутились помойкой на территории Перинатального центра

Как заявили Sibnovosti.ru в «Красноярской рециклинговой компании» (левобережном операторе по обращению с отходами), здесь вина лежит исключительно на персонале медицинского учреждения.

«Ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки мусора в мусоровоз. Если что-то просыпается в процессе погрузки, мы уберем. Но то, что накидали до нашего приезда убирать обязаны дворники. За содержание в порядке площадок отвечает собственник», - сообщил регоператор.

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