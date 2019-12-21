Красноярцы возмутились помойкой на территории Перинатального центра

Красноярцы сегодня утром возмутились состоянием территории Перинатального центра. Мусор из контейнеров растаскивают бродячие собаки. Ворота на территорию медучреждения около баков открыты.
Фотографию в редакцию Sibnovosti.ru прислали жители «Гремячего лога» - из окон видно, что территория вокруг площадки для сбора ТКО вся в пакетах и отходах.
Как заявили Sibnovosti.ru в «Красноярской рециклинговой компании» (левобережном операторе по обращению с отходами), здесь вина лежит исключительно на персонале медицинского учреждения.
«Ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки мусора в мусоровоз. Если что-то просыпается в процессе погрузки, мы уберем. Но то, что накидали до нашего приезда убирать обязаны дворники. За содержание в порядке площадок отвечает собственник», - сообщил регоператор.