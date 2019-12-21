Ачинские школьники посетят главные новогодние утренники России и Красноярского края

25 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится общероссийская новогодняя елка, на которую приглашаются дети со всей России за отличную учёбу, достижения в конкурсных мероприятиях и олимпиадах, а также активное участие в социальных акциях и других общественно значимых мероприятиях краевого, всероссийского, международного уровней.

Делегация от Ачинска, сформированная на конкурсной основе, состоит из семи детей 10-13 лет. На главной Елке страны ребятам покажут сказочный спектакль «Письмо Деду Морозу». В фойе участников будут ждать конкурсы, аттракционы с приятными призами. Для ребят поездка бесплатная и оплачена за счет краевого и федерального бюджетов.

А уже сегодня, 21 декабря, в большом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоится Новогодняя елка губернатора Красноярского края, которую посетят 15 ачинских школьников.

Традиционная Елка главы Ачинска для одаренных и талантливых учеников городских школ пройдется 25 декабря в городском дворце культуры.