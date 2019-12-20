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«Победа» планирует запустить рейсы из Красноярска в Таиланд

Главная Общество
Красноярск
16:30 20 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская авиакомпания «Победа» планирует запустить из Красноярска и других городов Сибири прямые перелеты в Таиланд. Представители авиаперевозчика уже запросили разрешение у Росавиации к регулярным полетам. 

Лоукостер хочет открыть рейсы из Красноярска, Новосибирска и Иркутска в Бангкок и на о. Пхукет. Частота полетов - до четырех раз в неделю. 

Отметим, что до этого «Победа» не перевозила пассажиров в провинции Таиланда, сообщает «Интерфакс». 

Напомним, сейчас улететь из Красноярска в Таиланд можно по чартерной программе. Также регулярные рейсы в Бангкок осуществляют компании S7 и «Уральские авиалинии». 

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