«Победа» планирует запустить рейсы из Красноярска в Таиланд

Российская авиакомпания «Победа» планирует запустить из Красноярска и других городов Сибири прямые перелеты в Таиланд. Представители авиаперевозчика уже запросили разрешение у Росавиации к регулярным полетам.

Лоукостер хочет открыть рейсы из Красноярска, Новосибирска и Иркутска в Бангкок и на о. Пхукет. Частота полетов - до четырех раз в неделю.

Отметим, что до этого «Победа» не перевозила пассажиров в провинции Таиланда, сообщает «Интерфакс».

Напомним, сейчас улететь из Красноярска в Таиланд можно по чартерной программе. Также регулярные рейсы в Бангкок осуществляют компании S7 и «Уральские авиалинии».