Ачинский НПЗ поддержал чемпионат «Профессионалы будущего»

Лучшие участники интеллектуальных молодёжных состязаний отправятся на заводскую практику и ждут это событие с нетерпением.

Профильных специалистов для Ачинского НПЗ готовят несколько вузов, но в крае базовыми являются Институт нефти и газа СФУ и Сибирский государственный университет им. Решетнева. Именно их студенты объединились в несколько команд, чтобы представить свои кейсы в формате научных решений на чемпионате «Профессионалы будущего». Это крупнейшие за Уралом соревнования, в этом году традиционно прошли в условиях острой конкурентной борьбы. Так, 28 команд-участников по направлению «Нефтегазовое дело» уже прошли два отборочных тура, 10 вышли в финал, где оспорят право войти в призовую тройку.

Жюри подводило итоги чемпионата на площадке краевого Дворца молодежи «Каменка». Каждая команда представила свою презентацию, обосновывая свои - лучшие - решения поставленных задач. В жюри – заводчане и преподаватели профильных вузов. Как рассказали «Сибновостям» нефтепереработчики - авторы кейсового задания, студентам предлагалось разработать стратегию развития завода (на примере Ачинского НПЗ) с учетом трендов развития нефтегазовой отрасли страны согласно энергетической стратегии России до 2035 года. Кроме того, ребятам предстояло в своих работах представить инструменты для привлечения новых работников.

— Нам важно привлекать для работы именно таким, активных и целеустремленных ребят, способных добиваться поставленных целей, — отметила начальник отдела оценки и развития персонала Ачинского НПЗ Оксана Левицкая. — Сегодня Ачинский НПЗ переживает второе рождение, связанное с цифровизацией и развитием производства. Для работы на новых, современных производственных объектах нам понадобятся подготовленные специалисты, готовые развиваться и расти. Решая «кадровую» часть кейсов, студенты, сами носители молодежной культуры, предлагают актуальный для них кадровый инструментарий и тем самым помогают нам организовать эффективный рекрутинг.

Второкурсник факультета химической технологии Института нефти и газа СФУ Сергей Молдован рассказал, что со школы увлекался химией и сейчас учеба дается ему легко. Уже думает о дипломе и считает, что НПЗ станет его местом работы. Однако на заводе он еще не был и ждет летней практики, чтобы своими глазами увидеть работу единственного в крае крупного предприятия по нефтепереработке:

— Мы выбрали сложный кейс: как повысить глубину переработки сырой нефти и провести модернизацию завода. На наш взгляд, для это надо мазут пропускать через еще одну установку, вакуумный блок, который надо построить в рамках модернизации завода. Мы, пять однокурсников, объединились в команду и предлагали разные решения. По сути, придумывали свои разработки. Возможно, наша презентация станет частью стратегии развития предприятия. Это наша будущая профессия!

Его коллега по команде Мария Кузьмичева отмечает, что сам процесс работы был для ребят увлекательным, хотя оценки жюри были строгими: «Это очень серьёзное мероприятие, и мы сильно волновались! Мы еще не были на практике на заводе, нам еще предстоит всё изучить на деле. Надеюсь, у нас появится и новый опыт, и более глубокое понимание технологии переработки нефти. Я бы после вуза хотела бы продвинуться по карьерной лестнице на своей будущей работе.

Член жюри чемпионата, ведущий инженер производственного отдела Ачинского НПЗ Кирилл Ананьев, пять лет работает на заводе и уже сделал первые карьерные шаги в непростой профессии инженера:

— На Ачинском НПЗ есть все условия для адаптации и карьерного роста молодых работников. Переезжающим из других городов предоставляется жилье, можно учиться дальше, я, например, учусь в аспирантуре без отрыва от производства. Очень развит спорт и различные стимулирующие программы для молодежи. Кейсовое движение — очень хорошая практика для промышленных предприятий для привлечения молодежи на наш НПЗ. Ребята сегодня выступили сильные. Очень понравились своей стратегической направленностью и четкими экономическими выкладками. Участники трех лучших команд получат приглашения пройти практику у нас на заводе.

Кейсовое движение становится все более популярным среди студентов красноярских вузов. Наиболее активные ребята успевают решить до трех-четырех десятков кейсов по разным направлениям. В НПЗ отмечают: участие кейсовом движении выгодно и организаторам, поскольку позволяет найти креативные будущие кадры, способные к развитию и адаптации на предприятии.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»